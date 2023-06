Les quatre cadrans de l’église Saint-Martin de Frasnes-lez-Buissenal ont été démontés

Mais comme nous l’avions souligné dans notre rubrique "En parcourant les rues…", celle dirigée vers le rond-point des Fourmis était en panne depuis plusieurs mois déjà.

Mises en valeur par un éclairage LED

"Cela nous a confortés dans l’idée que, même à l’heure des smartphones et autres montres connectées, l’horloge de l’église représentait quelque chose d’important pour les habitants d’un village. Cela fait partie du patrimoine commun, indique Philippe Lagneau, le président de la fabrique d’église Saint-Martin. Le mécanisme du cadran étant devenu obsolète, il fallait le réparer. La difficulté de l’intervention et le coût ont fait que les choses ont pris un certain temps." Il s’est avéré que, afin de ne pas devoir faire face au même type de souci dans un avenir plus ou mois proche, il était plus pertinent de renouveler les quatre mécanismes, et non un seul.

Mercredi, vers 14 h 30, c’est la société française Lepers, de Dompierre-sur – Helpe (Avesnois) qui s’est chargée du démontage des aiguilles et des cadrans, à l’aide d’une grue munie d’une nacelle.

Une grue a bien sûr été nécessaire pour démonter les quatre horloges. ©EDA

Les mécanismes feront l’objet d’une rénovation – ou plus probablement d’un remplacement – dans les ateliers adaptés de cette firme spécialisée en horlogerie. Le tout devrait être réinstallé à la fin du mois d’août.

"On retrouvera les quatre horloges exactement telles qu’elles étaient, mais équipées d’un nouveau mécanisme. Les chiffres et les aiguilles seront en outre illuminés par un éclairage LED afin de mettre le cadran en valeur une fois la nuit tombée", ajoute M. Lagneau.

Nous reviendrons plus en détail sur cette "opération" à l’occasion du remontage des horloges.