Les pertes se chiffrent à 200 000 € par mois après l’incendie du home de Grandglise

S’il n’a pas fait de blessé, l’incendie qui ravagea la maison de repos du CPAS de Belœil a laissé de profonds stigmates chez les 54 seniors déracinés de leur environnement.

Un mois et demi plus tard, on y voit plus clair sur l’ampleur du désastre financier. Christian Vandeputte ne cache pas sa vive inquiétude pour l’élaboration du prochain budget de l’institution sociale qu’il préside.

"Cet incendie, c’est une catastrophe financière dont on ne mesure pas encore vraiment les impacts considérables sur les finances du CPAS et, in fine, de la Commune."

Si la priorité est donnée à la remise en conformité de l’aile B (23 lits), plus légèrement touchée, le retour progressif des pensionnaires ne sera pas d’actualité avant des semaines, voire des mois à la rue d’Harchies.

" Un home vide, c’est plus aucune recette de prestations qui rentre dans les caisses. Les pertes se chiffrent à 200 000 € par mois (NDLR: en plus des frais d’hébergement, la cuisine centrale qui fournit 400 repas aux résidents, écoles, crèches… est toujours l’arrêt).

Avec les travaux d’extension de la maison de repos, on avoisinera les 7,5 millions€ alors que le budget initial était d’environ 5,7 millions€. L’explosion du coût des matériaux (+30%) n’a pas aidé…", explique le président du CPAS.

"Comme s’il n’y avait jamais eu d’incendie: on se sent bien seuls"

Un appel à l’aide avait été adressé à la Région wallonne mais c’est aujourd’hui une profonde déception qui anime M. Vandeputte.

"On avait espéré plus de soutien mais cela n’a pas été le cas. Un incendie dans un home, il n’y en a quand même pas tous les mois", soutient-il avec amertume. Cette triste réalité est partagée par le bourgmestre Luc Vansaingèle: "On se sent bien seuls. Nous avons frappé à certaines portes, sans toutefois recevoir le coup de main escompté. On n’a d’autre choix que de gérer notre budget comme ci rien ne s’était passé. Il est heureux que l’on ait, depuis de nombreuses années, adopté une gestion prudente des deniers publics. Cette politique excluant toute dépense de luxe fait ses preuves, y compris dans le moment difficile que l’on traverse."

Le boni du compte communal 2022, qui se chiffre à plus de 159 000 € à l’exercice propre, en est une illustration. Indépendamment du sinistre du home "Les Bruyères", l’opposition avait salué le bon état de santé des finances non sans regretter, une nouvelle fois, la frilosité des autorités en matière d’investissements.

" J’ai l’impression que c’est presque une excuse pour ne pas mener de grands projets et avoir une vision à long terme, affirme le conseiller libéral Alain Carion.

On nous annonce la catastrophe depuis plus d’une législature à cause, notamment de la zone de secours. Belœil ne paie pourtant pas plus aujourd’hui qu’il y a 12 ans. Et les dépenses de transferts n’augmentent pas, sauf pour la police."