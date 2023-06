Grève au SAJ de Tournai: "Leur priorité n’est pas l’aide à la jeunesse"

Un manque criant de personnel

Les délégations syndicales soutenues par des agents de terrain, ont rencontré, le 15 mai et le 6 juin, les cabinets des ministres Glatigny et Daerden afin d’évoquer ces carences. "Mais visiblement, l’aide à la jeunesse n’est pas une priorité pour eux", indique Lætitia Delcour, déléguée CGSP. Nous n’avons pas assez de personnel pour examiner toutes les situations qui nous parviennent, et que nous sommes obligés prendre. Nous avons le devoir de proposer des solutions concrètes aux jeunes"

Le service tournaisien compte normalement quarante personnes: "Mais depuis plus de six mois, nous f onctionnons avec moins de la moitié des assistants sociaux. Parfois, il faut trois mois pour remplacer quelqu’un. Une absence d’un mois n’est jamais remplacée. Nous avons dû faire face au Covid qui a affaibli tout le monde parce que nous avons continué à travailler durant tout ce temps avec les familles. Il y a eu des arrêts de travail pour burn-out, mais aussi pour maladie, des personnes qui ont subi une opération, d’autres en congé de maternité… et cela sans être remplacée(s). Ceux qui restent doivent pallier ces insuffisances, avec le risque de se retrouver dans la même situation. C’est une chaîne sans fin ", ajoute Madame Delcour.

Le SPJ rejoint la grève

Dans un communiqué, le front commun syndical CGSP et CSC souligne que ce mouvement a déjà fait l’objet de nombreuses concertations et réflexions, mais en vain: "Il est important de transmettre notre détresse et nous regrettons d’en arriver là mais la coupe est pleine, les demandes pleuvent, les analyses psychosociales sont de plus en plus complexes et les moyens mis en œuvre pour y répondre sont de plus en plus pauvres. Le secteur doit se faire entendre et pas seulement via des solutions autour de places structurelles mais aussi en termes de renforts dans les SAJ – SPJ. C’est dans ce sens-là que nous entamons cette démarche. Nous déplorons un manque de structure d’aide dans notre arrondissement, comme nos collègues d’autres régions, et une impossibilité de nous faire ente ndre par le monde politique."

Ce jeudi, le Service de Protection de la Jeunesse de Tournai (le SPJ intervient quand une enfant est en danger et que l’aide, refusée, est contrainte suite à une décision du Juge de la jeunesse) devrait rejoindre le mouvement de grève.