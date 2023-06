Cet incident aurait pu passer pratiquement inaperçu car le robinier s’est couché dans la grande pelouse du Jardin de la Reine, au bord du chemin, formant à cet endroit un îlot de verdure que l’on pourrait imaginer avoir été créé volontairement dans le but de délimiter le sentier bordant l’étang et la pelouse.

De plus, l’événement s’est produit nuitamment, il y a environ une semaine, alors que, manifestement, personne ne se trouvait dans le parc à ce moment-là. Les pluies abondantes de la semaine dernière ont peut-être facilité la chute d’un bouleau qui voisinait le Robinier, haut d’environ 17 mètres, et qui aurait entraîné ce dernier lorsqu’il est tombé au sol.

Un élagage prévu avant le prochain week-end

Le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois, nous apprend que ce faux acacia "provient d’une cépée avec plusieurs troncs au départ de la même souche".

Il confirme que "c’était un bouleau dépérissant, caché dans le bosquet à l’arrière de l’acacia, qui l’a emporté dans sa chute. L’équipe d’élagage se rendra sur place avant ce prochain week-end pour dégager les deux arbres.

L’état de la cépée fera également l’objet de vérifications pour voir si les autres troncs ne menacent pas de tomber dans les heures ou jours qui viennent…"

Pour l’heure, ce sont les pigeons qui semblent se réjouir de cette situation si l’on en juge par le nombre de ceux qui ont trouvé refuge ces derniers jours dans cette haie aussi improvisée qu’inattendue et imposante.

Il est possible que lors de l’évocation de cette chute, certains parlent plus volontiers d’acacia que de robinier en évoquant l’espèce de la "victime". C’est que ces deux cousins sont très souvent confondus en raison de leurs similitudes morphologiques. Le premier est originaire d’Afrique, d’Australie et d’Amérique du Sud alors que le second est européen (de l’Est plus spécifiquement).