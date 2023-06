Travaux économiseurs d’énergie à Tournai : "On donne le coup d’accélérateur"

À la fin de l’année 2021 (les chiffres complets de 2022 ne sont pas encore connus), la consommation avait diminué de 21% par rapport à 2006. "Et ce n’est pas près de s’arrêter car beaucoup d’amélioration ont été réalisées ces dernières années".

C’est le résultat d’un travail de fond mené avec une approche globale de la problématique, insiste Mme Mitri. "On veut éviter les investissements au coup par coup. Notre conseiller en énergie a identifié ce qu’il fallait faire idéalement dans chaque bâtiment. Et plusieurs services sont associés, du bureau d’études des bâtiments au service de maintenance pour des petits aménagements".

Un impact économique et financier pour la Ville

Concrètement, qu’est-ce que ça donne ? Sur le vecteur chauffage, entre 2019 et 2021, il a été possible d’économiser 4 216 570 KWh, avec 907 tonnes de CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère. "L’économie réalisée est de 289 600€, et ça démontre que l’impact environnemental est associé à un impact économique et financier pour la Ville et donc pour le citoyen".

Les systèmes de régulation à distance ont tendance à se généraliser. Une quinzaine de systèmes vont encore être installés en 2023. "Ils offrent un retour sur investissement incroyable". Comme ce système installé dans une école pour un investissement de 3820€, qui a permis d’économiser 30 000€ en six mois d’hiver. C’est évidemment un cas extrême, mais c’est révélateur quant à la nécessité de multiplier ces systèmes, nous dit l’échevine. "On va transmettre les tableaux aux occupants des bâtiments pour montrer les résultats qui sont très loin d’être anecdotiques, et les sensibiliser et les encourager à poursuivre les efforts".

Un bon retour sur l’éclairage public coupé la nuit

Sur le vecteur électricité, il a été possible d’économiser 450 000 KWh entre 2019 et 2021, et 99 tonnes de CO2 rejetés en moins dans l’atmosphère. L’économie est de 107 000€ (la ville avait un tarif fixe). "Dix-huit installations photovoltaïques ont déjà été installées, d’autres vont encore l’être."

Reste l’éclairage public, et là aussi les résultats sont significatifs. Entre les chiffres de 2019 et ceux de 2021, l’économie est de 590.000 KWh, soit 130 tonnes de CO2 en moins rejetés dans l’atmosphère, et une économie de 104 000€. Les investissements dans de l’éclairage led se font sentir, ainsi que la décision d’éteindre à partir de novembre 2022 l’éclairage public entre minuit et 5h du matin dans l’extra-muros. "On a eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette mesure, les retours négatifs ont été anecdotiques. Il a donc été décidé de poursuivre après l’hiver."

Les châssis classés de l’hôtel de ville seront rénovés

Les dossiers ne manquent pas pour atteindre les objectifs. Des chantiers d’isolation de toitures et de remplacement de châssis dans les écoles, ainsi que le remplacement de chaufferies ; des chantiers d’isolation et de remplacement de châssis dans deux ailes de l’hôtel de ville ; l’amélioration des régulations de chauffage ; des chantiers d’amélioration énergétique dans des bâtiments sportifs (stade Jules Hossey, Domaine des Eaux sauvages à Esplechin, hall des sports de Tournai, hall des sports de Kain, stade Luc Varenne, Pas du Roc à Vaulx) ; des travaux dans des bâtiments culturels (musée de la Marionnette, salle socio-culturelle de Mourcourt, Mifim) et administratifs (district de Gaurain et MonoBloc), etc.

Tous les châssis classés de l’hôtel de Ville (pour la plupart situés face à la cour d’honneur) feront l’objet d’une rénovation réalisée par une société spécialisée. "Le bilan sanitaire de tous les châssis a été effectué, et des tests pilotes ont été réalisés sur trois types de châssis fort abîmés. Le résultat est convaincant ; comme le bois en chêne de ces châssis est fort coûteux, la solution de la rénovation n’est pas inintéressante financièrement. Une société spécialisée est en mesure de fournir des vitres d’un nouveau type, assez fines, qui répondent aux normes énergétiques, et qui peuvent être utilisées dans ces vieux châssis".