50 000euros pour la sécurisation de l’église d'Hérinnes

L’opposition n’a pas manqué de rappeler l’urgence de ce dossier à la majorité. "Il s’agit de la seule église de l’entité capable d’accueillir des célébrations de grande importance drainant un nombre de personnes conséquent", a insisté Emmanuelle Pee.

Aurélien Brabant justifie le retard dans l’avancement de ce projet : "on a dû attendre assez longtemps le rapport de l’architecte. Sur base de celui-ci, on savait ou non avancer. La seule chose qui avait été demandée était de sécuriser les lieux ou en tout cas de permettre d’éliminer les parties qui seraient susceptibles de tomber. J’ai encore relancé le personnel ouvrier, et dès la location de la nacelle, la sécurisation sera faite. Pour le budget de 50 000 euros, il faut bien commencer quelque part, s’il faut ajouter nous rajouterons."