Une habitation ravagée par un incendie à Péruwelz

Venus de Blaton, les hommes du feu ont réussi à maîtriser l’incendie. "Le rez-de-chaussée a pu être épargné des flammes, mais les dégâts liés à l'eau et aux fumées sont importants. Le premier étage et la toiture sont complètement détruits. La maison est inhabitable et les occupants seront relogés."

Après plus de deux heures pour combattre le feu, les pompiers ont procédé aux vérifications d’usage. "Il est encore trop tôt pour établir les causes et les circonstances de l'incendie ; ce sera le rôle des experts des assurances. A priori, l'incendie n'est pas suspect."

Une maison de la rue de la Ferté à Péruwelz a été victime d’un violent incendie. ©Pauline Deneubourg

L'occupante des lieux était présente au moment du déclenchement de l'incendie. Elle a pu quitter les lieux rapidement. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer.

D'importants moyens de secours ont été envoyés sur place, au départ de la caserne de Blaton : une autopompe, une auto-échelle, une citerne, et un véhicule de commandement. "Nous avons aussi pu compter sur le renfort de la caserne de Tournai, avec une autopompe", ajoute l'officier de l'intervention.

La police de Péruwelz a également été mobilisée pour sécuriser les lieux ; une partie de la rue de la Ferté a en effet été fermée à la circulation le temps de l'intervention. A noter également que, par précaution, les bambins de la crèche, "Les Marmots", située juste en face de l'habitation en feu, ont été transférés dans un autre local.