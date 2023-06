Les parcelles agricoles autour de l’A8 à Frasnes-lez-Anvaing (enfin) réorganisées

Une opération d’aménagement foncier mobilise de nombreux acteurs. Ici, Marc Thirion, directeur de la DAFoR, François Otten, chef de Cabinet adjoint auprès de la ministre Céline Tellier, la bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing Carine De Saint-Martin, René Chevalier, président du comité d’aménagement foncier et Éric Meganck, président des comités de remembrement. ©EDA

Un espace convivial sur le site de l’ancien moulin

La bourgmestre Carine De Saint-Martin se dit soulagée de voir signer cet acte d’aménagement foncier découlant principalement de la construction de l’autoroute A8: "Le dossier ne date pas d’hier mais le processus est long et délicat." Les cinq hectares dédiés à la création de zones d’immersion temporaire – prairies inondables et pâturables – sont une bonne nouvelle pour la Commune dans le cadre de la lutte contre les inondations, tout comme l’aménagement de l’ancien site du moulin d’Ogimont (déjà mis en valeur par les Marcheurs du mercredi, qui avaient installé sur la butte un banc, des panneaux informatifs et un cadre artistique), qui devient propriété communale. Ses huit ares auront une vocation d’espace multifonctionnel (patrimonial, récréatif et environnemental) "convivial et rempli de biodiversité" avec un cheminement en dolomie, une aire de pique-nique, la plantation d’essences indigènes ainsi qu’une sculpture en acier corten de trois mètres de haut (hors ailes) dessinée par le sculpteur Jean Amazir qui rappellera l’effondrement de l’ancien moulin "Ghysse".

Rendre notre territoire plus résilient

Venu en voisin, l’Ellezellois François Otten remplaçait la ministre Céline Tellier: "Ce que l’on appelait autref ois remembrement a bien évolué avec pour objectif de mettre en valeur la multifonctionnalité de nos territoires. L’aménagement foncier a pour vocation de répondre aux multiples enjeux de l’espace rural, et notamment de rendre notre territoire plus résilient et plus robuste face au dérèglement climatique, dont les agriculteurs sont les premières victimes." Pour Marc Thirion, directeur de la DAFoR, qui a évoqué le prochain aménagement foncier (Rebaix en 2024, voire début 2025), on fait revivre l’adage "Un aménagement foncier par an, en forme tout le temps !" René Chevalier, président du Comité d’aménagement foncier du secteur extérieur de Mons, a rappelé que la rationalisation des exploitations agricoles avait pour but "de rapprocher, dans la mesure du possible, les terres de culture des sièges d’exploitation", tandis que la réalisation de chemins agricoles (près de 2,5 km) se fait aussi au bénéfice aussi la mobilité et les activités de loisirs.

L’esquisse de l’œuvre de Jean Amazir qui prendra place sur le site du moulin d’Ogimont, à Buissenal. ©COM

Coût estimé des travaux: 100 000 euros, financés par la Région à raison de 80% pour l’aménagement de sites et les plantations, et de 60% pour les voiries et autres. Le solde sera pris en charge par la Commune.