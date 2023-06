Sissi donne son bal viennois à l’hôtel de ville de Tournai

Les élèves de Danses et Cie l’attendent avec impatience. Le bal historique annuel organisé par l’école aura lieu ce samedi. Chaque année, l’événement qui réunit des danseurs de différents pays, représente une région différente, mais reste régulièrement ancré au XIXe siècle, particulièrement à l’époque du second Empire, aux alentours de 1860. "Le XIXe est une période que j’affectionne tout particulièrement parce que, tout d’abord j’ai un lien très particulier avec Sissi l’Impératrice d’Autriche que j’interprète chaque année au carnaval de Venise, mais aussi parce qu’au 19e, au niveau des tenues, on peut voyager dans des formes, dans des volumes très différents, selon les décennies. La magie de cette époque tient aussi à ses convenances, ses révérences, ses saluts, ces petits moments de communication non verbale qu’on a en dansant", explique avec enthousiasme Élisabeth Gossuin, directrice de Danses et Cie, qui interprètera Sissi l’impératrice samedi soir, comme elle l’a toujours fait.