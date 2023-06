Plusieurs services communaux transférés de l’hôtel de ville de Tournai à l’avenue de Maire

Financés dans le cadre d’une enveloppe PIV (Politique intégrée de la Ville) octroyée par la Région wallonne, ces travaux ont notamment pour but d’améliorer considérablement la performance énergétique des locaux concernés: remplacement des châssis et de chaudières, systèmes de régulation, réalisation d’une isolation performante, etc. Ces chantiers qui vont durer entre deux et trois ans impliquent de prévoir le déménagement des services concernés.

Début de la location : août 2023

Le service communication, le service enseignement (et son échevin), ainsi que l’ensemble des services de la division gestion du territoire, seront relocalisés au rez-de-chaussée et à l’étage du numéro 175 de l’avenue de Maire, notamment dans le vaste espace qui a abrité pendant plusieurs mois le centre de vaccination de Tournai. La location, qui débutera le 1er août prochain, concerne aussi des emplacements de parking.

Le conseil communal doit ce lundi 26 juin marquer son accord sur les projets de baux d’immeubles à conclure avec la SA Sarelco.

Les services reprographie et la cellule élections emménageront quant à eux pendant la durée des travaux dans des locaux (500 m2) situés au 139 de l’avenue de Maire, propriété de la société Descarimo (anciennement Cuisinella). Le conseil communal sera également appelé à valider ce projet de bail.