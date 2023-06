Le Tournai d’avant: XVIe siècle, douloureuse période espagnole

R. De Hooghe présente au XVIIe sa vision des combats lors du siège de Tournai en 1581. ©ÉdA

Comprendre les raisons traduites au XIXe par le monument de Christine De Lalaing sur le forum nécessite d’examiner ce XVIe siècle fait de splendeurs et de fureurs. L’Espagne réagit à sa manière, c’est-à-dire en imposant, même par la force, sa politique, ses convictions religieuses, le quotidien des habitants. La perte de toute son industrie et de son artisanat laissant la ville exsangue en sont la résultante La valse des gouverneurs, tolérants ou non, multiplie les rancœurs. Parmi ceux-ci, Floris de Montmorency (un patronyme qui a son importance), seigneur de Montigny, paie l’audace d’une noblesse qui fulmine ; arrêté, emprisonné à Simancas (E), un collier de fer serré lui ôte la vie.

L’Espagne semble bien avoir mis sous le boisseau cette constatation: Tournai est une ville qui a un passé, une histoire, des habitants facilement récalcitrants. Et cependant, les Tournaisiens, surtout la noblesse, habitués aux soubresauts de l’Histoire, ne sont pas directement des ennemis de leurs nouveaux maîtres. Ceci va se lire au fils des ans.

Parade des armées composées de Wallons et d’Allemands, gravure dans Strada, XVIe s. ©ÉdA

C’est d’abord un traité d’annexion, logique, en 1522. Puis la création de deux entités politiquement séparées, Tournai-ville et le Tournaisis, impliquant des changements radicaux ne serait-ce qu’en justice. Également un remaniement complet de la gestion communale dont sont exclus doyens et sous-doyens. Toutes choses que la population ne voit pas d’un bon œil.

Cependant elle fait bon accueil à Charles-Quint qui s’en vient, en novembre 1531, tenir le Chapitre de l’Ordre de la Toison d’Or dans la cathédrale (son manteau s’expose au trésor) avec, parmi les 23 chevaliers adoubés, le comte Charles de Lalaing, le père de Christine De Lalaing.

Un peu de douceur avec cette bacchante d’Aimable Dutrieux qui sculpte la statue de Christine De Lalaing sur le forum. ©ÉdA

La magnificence de la présentation, en 1549, du fils et successeur de Charles, le futur Philippe II, dépasse tout ce qu’on a vu jusqu’alors ; un seul chiffre suffit: plus de 3000 torches éclairent le cortège.

Mais ce siècle est aussi celui du sang versé lors des troubles religieux. Les Tournaisiens honnissent l’Espagne et trouvent dans l’obligation de pratiquer la religion catholique avec, ipso facto, l’abolition totale du calvinisme, une façon de braver l’interdit. Le brasier religieux est attisé ; on connaîtra le sac des iconoclastes en 1566, et la mort de 152 réformés sur le forum..

La Vierge du porche de la cathédrale et son enfant ont perdu leur tête en 1566, refaites en 1609. ©ÉdA

Le malaise (doux euphémisme) se matérialise à Bruxelles. Où les États Généraux, une espèce de Parlement, se réunit à l’initiative du Brabant, de la Flandre et du Hainaut, pour asseoir leurs revendications contre l’Espagne et la constitution en 1576 d’une "armée nationale". Les dés sont jetés. Le duc d’Anjou ayant laissé les troupes des États inoccupés, c’est Pierre de Melun qui le remplace. Pour vaincre, et repousser les Malcontents, il retire de Tournai le contingent anglais.

Pour défendre la ville, une dame de haute noblesse, Philippine Chrétienne ou Marie Christine Philippine née vers 1545 peut-être à Condé (F), fille de Charles de Lalaing (1506-1558) et de Marie de Montmorency. Elle épouse le 2 juillet 1572 Pierre de Melun, prince de d’Espinoy et autres lieux gouverneur de Tournai en 1576. Elle meurt le 9 juin 1582 à Anvers, y est enterrée à l’église St-Michel.

Il faut en finir, ce sera le siège de 1581.