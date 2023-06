Du folk metal et rock celtique à l’Archéosite d’Aubechies: un festival de musique hors du commun

Le Celtival a ceci de particulier qu’il met à l’honneur les sonorités atypiques du pagan folk et du rock celtique, pour offrir au public un moment suspendu dans le temps. Le cadre unique de l’Archéosite d’Aubechies, qui propose une expérience immersive de 5 000 ans dans le passé, s’y prête à merveille.

En ce dernier week-end de juin, une dizaine de concerts feront vibrer les amateurs de musique au sein du plus grand site de reconstitutions archéologiques du pays.

©– Com

Les groupes, venus d’un peu partout en Belgique mais aussi de France, leur réserveront un cocktail détonnant.

"Les prestations de ce samedi 24 juin auront un caractère plus original avec des artistes explorant les univers du punk ou du metal. La journée de dimanche sera plus axée sur des airs celtiques traditionnels, dans une ambiance de pub irlandais, souligne Aymeric Jourquin, coordinateur administratif de l’Archéosite. Par rapport aux Feux de Beltaine, dont le point d’orgue était le grand feu, le Celtival est né de la volonté de renforcer la dimension musicale, en vue de toucher un public encore plus large. Pour autant, si la musique occupe désormais une place centrale, il y aura toujours un spectacle de feu grâce à la troupe Pyronix, qui se produira ce samedi vers 22 h 30."

D’origine néerlandaise, Dimitri proposera des mini-concerts lors desquels il présentera des harpes celtiques de différentes périodes (harpe gaélique ancienne, harpes galloise ancienne, harpe picte, harpe celtique moderne…) ©– Com

Ce sont les artistes français de FMR (rock, électro, funk) qui lanceront le festival, samedi à 15 h, autour de compositions originales et des airs bretons, vendéens ou du Berry. La scène sera ensuite investie par Argusan Band, qui mêle des sonorités traditionnelles mongoles aux musiques du monde (17 h), par les Namurois de Krakin’Kelly’s et leur rock irlandais à la sauce américano-punk (19 h), sans oublier le groupe français Drakwald (21 h), qui a réussi le pari d’associer du death metal à des instruments traditionnels (cornemuse écossaise et sifflets irlandais).

L’ensemble flandrien Et Encore (Deerlijk) inaugurera l’affiche de dimanche après-midi. Avec au programme, dès 15 h, une savoureuse touche décalée puisée dans leur musique d’inspiration celtique et de racines contemporaines. Les spectateurs pourront aussi découvrir, à 17 h, l’incroyable addition de styles (rock, folk, celtic, blues et country) distillés par le band liégeois The Muddy States. On retrouvera à 19h les Namurois de Those Fucking Bells, dont le répertoire s’inspire de l’atmosphère festive des bistrots irlandais.

À ne pas manquer également, les mini-concerts de harpes celtiques de Dimitri Boekhoorn du côté de l’amphithéâtre de l’Archéosite (les deux jours, à 16 h 30 et 18 h 30).

Infos et tickets disponibles sur place ou en prévente via www.archeosite.be