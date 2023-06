Des citoyens interpellent leurs élus avec… des bouteilles d’eau à Belœil (photos)

Des vices de procédure en cause

Le comité de La Couturelle aimerait comprendre pourquoi la création d’un guide urbanistique n’est plus dans les cartons de la Commune. ©ÉdA

Cette action symbolique menée juste avant le conseil communal fait suite à un double refus, exprimé par le collège, d’accéder à la demande d’interpellation citoyenne du collectif. Motif invoqué: des vices de procédure.

Ce groupe d’habitants, qui milite pour l’élaboration d’une charte urbanistique, est tombé des nues en apprenant, il y a 3 mois, que cet outil ne verrait pas le jour suite à l’abandon du projet par la Commune. Un guide dont la vocation est de poser des garde-fous aux promoteurs immobiliers en leur imposant de prendre en considération une série d’enjeux (patrimoniaux, environnementaux…).

"On doit ramper pour avoir un dialogue avec le collège"

Face au rejet de leur demande d’interpellation, le comité de la Couturelle se dit désabusé: "Les autorités mettent une énergie incroyable pour éviter de répondre à nos questions. Sur base de quels critères la Commune de Belœil juge-t-elle qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place cette charte urbanistique ? On a l’impression que quoi qu’on fasse, on va nous remballer pour des motifs futiles. Je trouve ça inquiétant pour la démocratie", explique une de ses représentantes.

©ÉdA

"On doit presque ramper pour avoir un dialogue avec le collège, poursuit Katheline Toumpsin. Par rapport à notre première sollicitation, nous avons apporté des corrections à notre courrier mais en étant à nouveau recalés pour des problèmes de forme. Une promesse de transparence a été faite par le directeur général, sachant que l’on n’a pas accès au règlement d’ordre intérieur (ROI) du conseil. On essaie d’être constructifs dans nos propositions, sans être dans le syndrome Nimby, mais on semble être pris pour des emmerdeurs. "

Certains conseillers ont pris le temps de s’arrêter pour écouter les "revendications" du collectif, mais d’autres sont passés "en coup de vent". ©ÉdA

Pour le bourgmestre Luc Vansaingèle, qui s’est référé à un article du ROI, on ne transige pas avec les règles en vigueur. "On a dû constater l’irrecevabilité de la demande car celle-ci doit être introduite par une seule personne et être formulée sous forme de question. Ces conditions n’étaient pas remplies et il était légalement impossible de l’accepter. J’invite donc ces personnes à respecter la réglementation régionale (Code de la démocratie locale) et communale (règlement d’ordre intérieur). Notre directeur général se tient à leur disposition pour rédiger un document répondant aux prescrits."

"Je suis écœuré qu’on élude le sujet"

Des messages sans équivoque… ©ÉdA

Pierre Marie Sprockeels (opposition CAP Belœil) a été le seul à s’opposer à la déclaration d’irrecevabilité. "La posture prise par le collège est d’éluder le débat de fond. Je trouve ça choquant. La lettre qui vous a été transmise a été signée par une personne, au nom d’un comité. Le premier argument ne tient donc pas la route. Le second non plus puisqu’une question figure parmi un certain nombre de réflexions. Je suis écœuré que dans le cadre de débats prévus par le législateur, on ne permette pas aux citoyens d’exprimer leurs préoccupations. Depuis le début de la mandature, chaque demande d’interpellation a été balayée", regrette le conseiller stambrugeois.

"Un débat de fond à condition de respecter les règles"

D’ordinaire si placide, le maïeur n’a pu cacher son agacement: "Il ne s’agit pas d’un courrier individuel puisque l’on utilise le pluriel en citant le collectif citoyen. Le texte s’appuie sur un ensemble de considérations, de remarques… sur une situation particulière en demandant d’en faire un cas général. Ça ne me dérange pas de répondre sur le fond à des questions à condition d’être dans la légalité. Quand on veut imposer de nouvelles règles, il faut respecter celles qui existent et ne pas venir faire son cinéma", lâche sèchement M. Vansaingèle.