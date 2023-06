Un véhicule volé à Comines et retrouvé 10 jours plus tard à Mouscron

Après vérification, il s’agit d’un véhicule volé dix jours plus tôt à Comines. Le passager, présent dans le véhicule, est immédiatement interpellé sur place. Le conducteur, qui n’était pas dans la voiture à l’arrivée de l’équipe, a pris la fuite à pied, à la vue des policiers. À l’aide de renforts rapidement arrivés sur place, il est arrêté quelques minutes plus tard, dans la rue du Canada.

Les deux suspects sont des ressortissants français de 17 et 19 ans. qui n’ont opposé aucune résistance lors de leur interpellation. Ils ont été privés de liberté et auditionnés. L’enquête se poursuit. "Cette interpellation a été rendue possible grâce à l’échange d’informations en temps réel avec nos homologues français et au travail de nos opérateurs caméras qui appuient quotidiennement nos équipes sur le terrain", conclut la zone de police.