Trois jours de fête pour lancer l’été à Popuelles & Pottes

Cette année, début des animations le vendredi 23 juin par l’organisation du jogging Acrho de 10 kilomètres (rendez-vous à 19 h 15 pour un départ à 19 h 45). La soirée se poursuit à 20h avec le concert du groupe Shake Hits, suivie de la traditionnelle soirée "80/90" animée par le DJ Stéphane Baert. Les festivités du vendredi sont gratuites.

Le samedi 24 juin, c’est le "gros morceau" du week-end avec les jeux inter-village/comité. "Cette année, le comité se donne encore plus pour vous offrir les jeux les plus fous", promet l’organisation de Popuelles 2023. Et vu l’ambiance de l’édition 2022, on peut s’attendre à du beau spectacle ! En soirée, Gaylord et Louis Gillebot animeront la soirée "Hits Summer" de 20h à 4h du matin (prix d’entrée fixé à 7 euros).

Enfin, rendez-vous le dimanche 25 juin avec le traditionnel repas jambon braisé-frites à 12 h, suivi d’une animation dédiée aux jeux anciens, à 15 h.

N’oubliez pas de réserver au 0499/62.10.73, par message sur le groupe Facebook Popuelles.

Pottes en fête débutera le samedi 24 juin par quatre courses cyclistes (deux pour les jeunes en matinée et deux pour les adultes, dont le Grand Prix Café La Concorde, organisé par La Roue Volante d’Escanaffles. Le dimanche 25 juin sera animé avec la brocante dès 8 h, la balade entre Pot’tes (pour tracteurs et motos) à 10 h, la balade canine à 11 h, le repas del ducasse dès 11 h 30 à la salle La Concorde et la parade Pot’Estivale à 15h avec défilé des géants et village enfants. Pendant les trois jours, les comités à l’origine de l’événement prévoient aussi diverses animations.

Les festivités se termineront par le grand jeu de bourle sul pavé le lundi 26 juin à 14 h 30 et le renclos à 18 h.

Tous les renseignements sur la page Facebook Pottes en fête