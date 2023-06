Le clown Ri, alias Albert Debaisieux, amusait les très nombreux spectateurs de ces spectacles de cascades jadis très populaires dans notre région. ©David Rumfels

C’était à la fin des seventies et au début des années 80 ; les démonstrations de ce type avaient alors la cote dans la région.

Le clown Ri - c’est sous ce pseudo qu’Albert se produisait - a notamment amusé les spectateurs lors des prestations données par les célèbres cascadeurs tournaisiens Yves Viaene et Philippe Lévêque.

Menuisier de formation, Albert a vu le jour à Melles le 15 janvier 1952 ; il avait eu l’occasion de travailler pour plusieurs entreprises régionales actives dans le secteur de la construction.

Sa passion pour la photographie, qu’il a pratiquée pratiquement jusqu’à son dernier souffle, l’a amené à côtoyer de nombreux artistes régionaux dont il immortalisait les œuvres sur la pellicule. Il était aussi fréquent de le croiser lors de manifestations culturelles et/ou festives régionales.

Notamment lorsqu’il fut correspondant du Courrier de l’Escaut, pour la région de Kain, également dans les années 80. Une fonction que son frère Jean-Luc assume également aujourd’hui principalement pour notre rédaction sportive.

Parmi toutes les cordes qu’il possédait à son arc, Albert faisait aussi régulièrement vibrer celle du Disc jockey, animant des soirées, notamment pour une discipline que suit de très près son frangin: les courses de l’ACRHO.

Albert s’est aussi essayé aux images qui bougent en réalisant notamment un long-métrage en super 8, "Au troisième top", dont l’un des acteurs n’était autre que le compositeur tournaisien, Éric Genty, connu pour avoir écrit les paroles de la Danse des canards sur un air d’accordéon du suisse Werner Thomas.

Nous n’avons pas retrouvé la date précise de cette réalisation, mais c’était vraisemblablement également dans les années 80. Albert tourna aussi plusieurs films sur les spectacles de cascades évoqués plus haut. Il s’est remis derrière la caméra, vidéo cette fois, en 2019, pour tourner (et réaliser) un film dans le cadre de l’atelier théâtre de rue du Théâtre Croquemitaine. Une troupe qu’Albert fréquentait en tant que comédien amateur et pour laquelle il réalisa également de nombreux clichés particulièrement réussis.

D’aucuns garderont de lui l’image d’un homme souriant, discret et passionné. À sa famille, notre journal présente ses condoléances émues.