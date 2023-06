Samouraï festival: ça va piquer pour la fête de la musique à Péruwelz!

"On est tous le Tuche de quelqu’un, souligne Bruno Devroux, coiffeur péruwelzien à l’initiative de l’événement. Jeff Tuche dit à un moment que la samouraï, c’est la mayonnaise qui pique. On a envie que notre festival pique justement. L’idée, c’était de proposer un festival rock sur Péruwelz, accessible à tous et donc gratuit, avec des groupes de rock atypiques, comme à la belle époque, avec des musiciens qui jouent sur des éléments parfois improbables."

David Jeanmotte pour un défilé

Rendez-vous samedi dès 19h avec Cabardos Charlet puis à partir dès 21h pour une soirée d’ouverture La Machine à remonter le temps (ou le rock). Le DJ bonsecourois Xcept’J ne sera pas loin.

Dimanche, dès midi, se succéderont Triczine – Tap’à gailles, Marino Punk, Little Legs, Big Horse, Back24, Cédric Gervy et The Pigeons. À noter que David Jeanmotte sera à la manœuvre pour la présentation d’un défilé de mode à 14 heures. Un bar et un foodtruck seront accessibles lors de ce festival.

Tout a été pensé pour que parents et enfants s’y retrouvent. "Pendant que les parents assistent aux concerts, une mini-sono sera disponible pour les enfants à partir de midi le dimanche, de même que des jeux géants. Ces animations seront organisées sous surveillance pour que chacun puisse profiter de l’événement", assure Bruno.

Une ASBL, Proxi-Cult, a été créée pour chapeauter cette organisation. "Il faut tout de même un budget conséquent et j’ai vite pu compter sur le soutien des commerçants et de la Ville, explique Bruno Devroux. Aujourd’hui, on a une bonne équipe pour fonctionner."

Le Samouraï festival se veut éco-responsable puisque la récupération et le recyclage de toutes les canettes sont prévus.

Attention, ça va piquer !