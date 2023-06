Les Portes mélodiques ouvertes deux jours, l'un des rendez-vous de la fête de la musique à Tournai

"On débutera vendredi à 17h avec une session 100% vinyle avec notamment Phil M et d’autres artistes qui vont jouer le jeu du vinyle, indique Jérôme Landrieu. Le public pourra ainsi observer leur travail en direct. Chaque année, nous avons le plaisir d’être bien suivis par les spectateurs qui semblent apprécier le concept."

La cinquième édition de l’Electronic Music Party à proprement parler aura lieu ce samedi 24 juin. "Nous proposerons une grosse affiche à partir de 12 h 30 et jusqu’en soirée avec Youri Parker comme guest. Tous les concerts sont gratuits."

Au fil des ans, les Portes mélodiques ont su s’imposer comme une référence de la Fête de la musique à Tournai. Le rendez-vous est désormais incontournable.

Bande d’amis

"Nous avons la chance de pouvoir compter sur des sponsors et sur de nombreux bénévoles. Nous sommes entourés d’amis qui font en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions pour les artistes comme pour le public, assure Jérôme Landrieu. Mon frère et moi, nous sommes des passionnés et nous aimons faire partager cette passion de la musique."

À la base, alors qu’ils arpentaient les bars et les clubs en tant que DJ, Jérôme et Sébastien ont souhaité innover pour aller à la rencontre du public autrement. Le concept Les Portes mélodiques était né, avec la volonté de pousser les portes et d’enlever tous les préjugés que les gens pourraient avoir sur ce style de musique.

"En plus, dans notre démarche, nous essayons aussi d’être éco-responsables. Nous avons confectionné poubelles et cendriers à notre effigie pour inciter le public à les utiliser au maximum", précise encore Jérôme.

Rendez-vous ces vendredi et samedi au pied de la cathédrale pour écouter du bon son. En poussant les portes…