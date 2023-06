"ET SI ON TAILL’HAIES" , un projet pour optimaliser la taille et la plantation de haies (vidéo)

Sans oublier son caractère esthétique et la manière dont elle permet également de maintenir ou de façonner les paysages. D’où l’intérêt d’inciter tout un chacun à se lancer dans la plantation de nouvelles haies là, où, et quand, c’est possible.

Un projet soutenu par la Région Wallonne

Que chacun contribue à la biodiversité, c’est l’un des objectifs poursuivis par la Région Wallonne à travers le projet Arbrenkit 3.0 qui concerne la distribution gratuite, en vue de leur plantation en Wapi, de 3700 arbres fruitiers, 90 km de haies (et de petits fruits) et 2250 grands arbres d’ici l’horizon 2025.

Si certains se disent réticents à vouloir planter une haie, c’est parce que, très souvent, ils reculent devant la perspective de devoir l’entretenir.

C’est notamment pour contribuer à cette tâche ingrate que les parcs naturels de Wapi - Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le Parc naturel du pays des Collines - ont été retenus, avec cinq autres lauréats, dans le cadre de l’opération "ET SI ON TAILL’HAIES" à travers trois campagnes étalées d’ici 2025. Il s’agit de proposer aux propriétaires, tant publics que privés, d’une haie à haute valeur biologique et paysagère, un service mutualisé visant l’entretien de ces dernières. Plusieurs conditions pour pouvoir bénéficier du service: il doit s’agir de haies indigènes monospécifiques ou mixtes, de haies libres d’une hauteur minimale de 1,5 m sur un ou plusieurs rangs, de haies de fond de jardin et/ou situées sur des parcelles agricoles, en limite de parcs industriels, ou même sur des friches, dans des espaces verts collectifs, etc.

Bien déterminer le type de service à la demande

Victor Naboulet (PNPE), coordinateur du projet, et Hervé Lust (PNPC), Développement économique et rural – Agriculture, assurent également le suivi des demandes sur le terrain. ©EdA

Les personnes intéressées peuvent rentrer une demande auprès des parcs naturels concernés ; un spécialiste se rendra alors sur le terrain afin de déterminer si la demande entre dans le cadre du projet. Celui-ci proposera les interventions les plus appropriées, lesquelles peuvent aller d’un désépaississement ou une taille simple, à une taille avec le produit du broyage des coupes laissé - ou pas - sur le terrain. Il s’agira aussi de déterminer quel matériel sera le mieux adapté pour remplir ces différentes tâches: lamier à couteaux, épareuse, sécateur sur grue ou sur tracteur...

Une opération peu coûteuse pour le demandeur car la mutualisation des demandes permet d’obtenir des prix intéressants auprès des intervenants et, de plus, la facture des travaux est prise en charge à raison de 50% par la Région dans le cadre du projet "Yes we plant". Une plateforme destinée à coordonner les demandes et les interventions a été mise en place précisément dans le but d’organiser une commande groupée de taille afin d’optimaliser les coûts. Il est également prévu, dans le cadre de ce projet, d’étudier la meilleure manière d’optimaliser les produits de taille comme les bûches ou les broyats.

Renseignements et demandes: Victor Naboulet (PNPE), coordinateur au 0484/19 03 82 (vnaboulet@pnpe.be) et via le formulaire sur www.plainesdelescaut.be/wikipnpe/?TaillHaies