Enquête publique Rond-Ronse (contournement de Renaix): 640 avis ou réclamations ont été rentrés !

Cette information fait suite à une question parlementaire de la députée flamande Élisabeth Meuleman (Groen) à Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l’environnement, indique Het Nieuwsblad, qui précise qu’à ce jour, un total de 9,5 millions d’euros a déjà été dépensé en études pour réaliser le projet Rond Ronse qui comprend le prolongement de la N60, la construction de deux tunnels, l’extension de la zone industrielle Petite France, une "autoroute" cyclable entre Renaiw et Audenarde le long de la voie ferrée et la plantation de 350 hectares de forêt supplémentaires à Kluisbergen, Maarkedal et une partie de Renaix.