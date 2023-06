O’Tacos et April fermés au Bastions de Tournai après l’orage de mardi soir

"Aucun blessé n’est à déplorer", indiquait ce mercredi Valentine Speleers, porte-parole des Bastions. "La rapidité de la réaction ainsi que le professionnalisme des équipes sur place a permis de limiter les dégâts. Les zones ont été nettoyées et sécurisées et le centre commercial a pu accueillir les visiteurs. Seuls les commerces O’Tacos et April, plus touchés que les autres par l’inondation, sont fermés ce mercredi".