La fête de la musique d’Hérinnes sera signée Néo Radio

Cinq concerts et des DJs dans une ambiance électro-pop

Les artistes qui animeront la place d’Hérinnes samedi soir sont tous passés entre les mains de Néo Radio. On retrouvera notamment Louisaa, Péruwelzienne qui a sorti son premier single il y a trois ans ; Sting Twice, groupe frasnois qui reprend les chansons de duos et trios célèbres ; le rappeur tournaisien Minno, connu notamment pour son titre "A’djal" ; Laura Crowe and Him, le duo bruxellois qui fut juré au concours Drag Race Belgium sur Tipik et qui a sorti récemment son troisième EP, avec des millions de vues sur Youtube ; et enfin Guitapapa/Trioco, groupe de cover déjanté qui réalise également ses propres compositions, dont la plus connue, "Fou de toi".

"Ce sont des artistes qui évoluent beaucoup. Notre objectif dans notre programmation était d’essayer de les faire connaitre dans la région, mais surtout présenter de la musique de qualité au public. On n’a pas fait un copier-coller de ce qu’on voit partout dans notre coin. Nous voulions proposer quelque chose d’autre, explique Laurent Dubart. Cette programmation sera cohérente, à la fois pour sa nouveauté, mais aussi pour ses sons. Les artistes proposent essentiellement de la pop-électro, même si on retrouvera aussi du pop-rock, et un style plus urbain."

Néo Radio déploie également son équipe de DJs pour l’avant et l’après concert, afin de prolonger la soirée, toujours en musique. Le DJ pecquois, B-Klein, sera notamment de la partie.

Les animateurs de la radio seront également présents pour assurer les intermèdes pendant les changements de scène. Laurent Dubart l’annonce déjà : des cadeaux sont à gagner durant la soirée!

Événement gratuit, dès 16h avec foodtruck et bar