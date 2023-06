La crèche tournaisienne Les P’tits Soleils a lancé une collecte de dons pour acquérir une cabane évolutive

Entre le manque de places, l’augmentation des coûts et la pénurie de personnel, c’est tout le secteur de la petite enfance qui est en difficulté. Depuis 2020, et la crise sanitaire, le nombre de crèches a diminué de façon sensible après avoir augmenté au cours des dix années précédentes. Quelque 1 000 places d’accueil en crèche ont été perdues en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans beaucoup de cas parce que c’était devenu difficilement tenable au niveau financier.