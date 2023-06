On vient d’apprendre que d’ici quelques jours, la banque ING de Quevaucamps, établie le long de la N50, ne disposera plus également de points de retraits.

Une fois ces mesures effectives, les clients de ces agences sont invités à rejoindre la rue de la Station à Blaton, où trois distributeurs Batopin ont été récemment installés dans les anciens locaux de BNP Paribas Fortis.

À l’instar des autres communes, Belœil subit le vaste plan de rationalisation opéré dans le secteur bancaire.

L’entité princière ne comptera bientôt plus qu’un seul distributeur d’argent, à savoir celui mis en service par la société Batopin fin 2022 sur la place de Belœil.

La Commune en position de force ? "La couverture est insuffisante"

Les autorités communales sont toutefois bien décidées à se battre pour obtenir des "compensations" pour sa population, dont les personnes âgées et à mobilité réduite qui sont les principales victimes de ces fermetures successives.

"Notre échevin de l’Économie, Anthony Basilico, est intervenu auprès de Batopin afin qu’un distributeur de billets, au moins, soit aménagé sur le territoire de Basècles-Quevaucamps. Mais ce n’est pas simple car Blaton se trouve à moins de 5 kilomètres", indique le bourgmestre Luc Vansaingèle, qui se veut malgré tout optimiste.

" Nous allons entamer des démarches officielles mais a priori, Batopin devrait équiper notre commune d’autres appareils car la couverture n’est pas suffisante.

On a quand même 10 000 habitants qui vivent en dehors du village de Belœil et qui vont donc se retrouver fort démunis. Pour les Basèclois par exemple, il faudra parcourir 10 km pour se rendre au distributeur le plus proche."