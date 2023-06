Comines-Warneton: fauché le 13 mai par une voiture, le couple de motards témoigne

Cinq semaines plus tard, nous avons rencontré les motards, Fabienne Bondue et Andrew Weber, toujours hospitalisés à Ypres. Tous deux veulent pousser un "coup de gueule" pour faire réfléchir ceux qui prennent le volant après avoir bu.

Tout avait pourtant bien commencé en ce samedi ensoleillé: "Nous sommes ensemble depuis fin septembre, partageant la même passion de l’histoire et de la moto. Depuis ma rupture, j’habite un appartement à La Panne et Fabienne, à Warneton. Nous avons mangé à l’Hostellerie de la Place à Ploegsteert, puis nous sommes allés au Printemps des cimetières à Bailleul organisé par l’association Kerk-Hof. Nous revenions tranquillement à 50 km/h, parce que la route est mauvaise et que Fabienne avait été opérée quatre semaines auparavant."

Et, en une fraction de seconde, survient l’inéluctable: "J’ai vu arriver la voiture tout droit sur nous et je n’ai eu le temps que de tourner la tête, se souvient Andrew . Je me suis dit: C’est pour ma pomme ! Ensuite, je n’ai plus aucun souvenir !"

Fabienne reste consciente : "J’ai encore toute la scène, au ralenti, dans ma tête, comme un film. Mon premier réflexe après l’ impact a été de regarder Andrew. J’ai cru qu’il était mort. Je remercie tous ceux qui sont intervenus !"

L’amputation du pied gauche

Après deux semaines et demie de soins intensifs, où il est placé dans le coma, Andrew se rend compte des dégâts: "Les médecins ont tout fait pour sauver mon pied gauche, mais, finalement, j’ai commencé à avoir de la fièvre et ils ont eu peur de la gangrène. Le lundi 12 juin, on me l’a amputé." Quant à Fabienne, les médecins ne se prononcent pas : "Mon pied est devenu un sac d’os. J’ai subi une première opération pour poser quelques broches. Je sais que je ne marcherai plus jamais comme avant. Je souffre aussi de la clavicule."

Depuis une quinzaine de jours, le couple est réuni dans la même chambre: "Quel bonheur après ces semaines difficiles ! La période où Andrew était aux soins intensifs a été terrible ! On ne sait pas de quoi demain sera fait ! Mais l’on sait que la vie peut basculer à tout moment ! Une chose est sûre: on ne voit plus le monde hospitalier de la même façon ! Nous sommes émerveillés du dévouement, du courage et du professionnalisme dont font preuve ceux et celles qui nous soignent ! Nous les remercions du fond du cœur !"