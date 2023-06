À Tournai, les gigantesques fresques donnent à l’Escaut des reflets multicolores (vidéo)

Après la rive gauche, les artistes s’installeront sur la rive droite, en milieu de semaine. ©EdA

Le studio bruxellois HIER coordonne les deux chantiers. Ce mardi, nous avons constaté sous le pont Delvallée que la mise en couleur du dessous de l’ouvrage était déjà en voie d’achèvement sur la rive gauche. La rive droite suivra. Hedi Baka, Wenk et d’autres artistes réunis au sein du collectif "Les Îles mardi" ont choisi de faire figurer sur les pilastres et colonnes du pont une série de symboles de Tournai. "Nous avons visité le Mufim (musée de folklore et des imaginaires) avec Jacky Legge, le conservateur, parce que c’était important pour nous de bien comprendre le contexte de la ville où on se trouve", témoignent Hedi Baka et Wenk. Sous le pont, ils ont choisi de représenter Hélène Dutrieu (une aviatrice née à Tournai en 1877), des symboles (notamment le beffroi et la coquille Saint-Jacques sur le chemin de Compostelle) et des bannières de corporations tournaisiennes (bouchers, tailleurs, maçons, etc.)

Dans notre région, les artistes ont déjà réalisé il y a deux ans, à Mouscron, la grande fresque de la route de la Laine. C’est la première fois qu’ils se produisent à Tournai. "C’est un bel endroit ici, le long de l’Escaut, les gens qui passent à pied ou à vélo nous posent des questions et s’intéressent à ce qu’on réalise avec notre peinture acrylique appliquée avec des pinceaux et des rouleaux", nous dit Tomas Fannie, un des patrons du studio HIER, ancien étudiant de Saint-Luc Ramegnies-Chin en stylisme d’objets. Il est d’ailleurs hébergé avec ses amis artistes chez une ancienne prof de l’école le long de l’Escaut. "La ville s’est bien transformée, elle est devenue toute mignonne", nous dit-il, vingt ans à peu près après l’avoir quittée.

C’est la première fois que les artistes se produisent à Tournai. ©EdA

La passerelle Notre-Dame bleutée

Marine Bonamy ne le contredira pas, elle qui met en couleur la passerelle Notre-Dame, profitant toute la journée d’un beau panorama à 360 degrés sur l’ensemble du quartier. Sa réalisation au sol sera une vraie surprise pour les Tournaisiens qui la découvriront dès que les escaliers seront rouverts au public. Car seules trois contremarches des escaliers, peintes en bleu pour attirer les regards, sont visibles d’en bas. "J’ai donc pu me permettre de l’audace dans le choix de mes couleurs, mon œuvre n’étant visible que lorsqu’on franchit la passerelle, avec un effet de surprise", nous dit l’artiste.

Marine Bonamy met actuellement en couleur le sol de la passerelle Notre-Dame. ©EdA

Le thème de l’œuvre est le reflet, faisant bien sûr écho au fleuve et aux mouvements de l’eau. "C’est une fresque abstraite qui évoque aussi les passants et les bateaux. J’aimerais que cette passerelle que franchissent généralement des gens assez pressés devienne un lieu où ils s’arrêtent, se posent…"

D’autres réalisations suivront

Après ces deux premiers chantiers de la Tournai Unesco Experience, l’arche de la rue Massenet devrait suivre, de même que des réalisations aux abords de la cathédrale où il s’agira de faire coïncider des traces au sol avec les ombres portées des bâtiments à certaines périodes de l’année.

Ce programme comprend d’autres volets dont la refonte de l’éclairage de la Grand-Place et de l’église Saint-Quentin…

Au total, il est question de 700 000 €, un budget porté par le Feder, la Wallonie pour 90%, Ideta et Ville de Tournai pour les 10 derniers%.

Les lapins sont bien jaunes, pas jaune et noir...

Vendredi dernier, nous présentions les lapins de la place Crombez sous leur vraie couleur dans nos pages intérieures, le jaune. Mais en première page, nous avions choisi de montrer une image "détournée" de ces lapins, telle qu’on a pu en trouver sur les réseaux sociaux.

En retravaillant une photo des lapins sur son ordinateur, un internaute avait ajouté des bandes noires de manière à rendre hommage au club de football de son coeur : les jaune et noir du Royal Racing Club de Tournai. Nostalgie quand tu nous tiens...

Même si tous nos lecteurs ne sont pas Tournaisiens, la référence nous paraissait si évidente que nous avons omis de préciser qu’il ne fallait pas y voir les couleurs d’une célèbre marque de nettoyeurs haute pression, ou d’un parti politique flamingant… Voilà qui est dit.

La neuvième et dernire œuvre de "Design in town"

Les lapins de Christophe Lorenz constituent la neuvième et dernière des oeuvres du programme "design in town" visant tout à la fois à sensibiliser le public à la variété de l’art contemporain et à donner un supplément d’attractivité à la ville. Mons et Courtrai ont également bénéficié de ce programme reconnu par l’Europe via Interreg.

Les huit autres oeuvres mises en place à Tournai depuis 2021 sont :

- la "Borne à selfie 400 cloches" quai Dumon, de Laurent Gérard

- les "Bancs végétalisés" de l’hyper centre, de Nicolas Destino

- la "Fresque des rois mérovigiens", rue du Sondart, de Lauraine Motti

- "The Cube" ou les arches, à Marvis, de Nicolas Destino

- "Elleiba" soit l’abeille géante, Saint-Brice, de Nick Ervinck

- les "Pantins grimpeurs", école des Arts, de Jean-Yves Bonnaudet et Bruno Magda

- le "Jeu de lumière", Luchet d’Antoing, d’Antoine Sion

- "l’Envol", quai Taille-Pierre, de Laurent Gérard.

Le budget consacré à l’ensemble de ces oeuvres est de 400 000€ dont 10 % à charge de la Ville de Tournai, l’essentiel étant couvert par des subsides wallo-européens dédicacés à ce type de réalisations.