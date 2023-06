Leuze-en-Hainaut : magicien et sculpteur, Henri Daumerie nous a quittés à l’âge de 92 ans

Originaire de Leuze où il avait vu le jour le 13 novembre 1930, Henri Daumerie avait suivi une formation en sculpture et en arts décoratifs à St Luc de Tournai ainsi qu’à l’académie de Bruxelles.

Des œuvres publiques

On lui doit la réalisation de plusieurs œuvres religieuses, dont le christ du calvaire de l’Alouette au pied du Mont Saint-Aubert, ou encore la Vierge de Callenelle. C’est également lui qui contribua à la restauration des grandes orgues de la collégiale de Leuze en 2010 en recréant les deux angelots ornant l’avant du buffet ; les anciens, complètement vermoulus, étaient tombés en poussière plusieurs années auparavant.

Henri Daumerie (à gauche) n’était pas peu fier d’avoir pu sculpter de nouveau angelots pour les grandes orgues de la collégiale de Leuze. C’était il y a 13 ans. ©EdA

"C’était il y a une soixantaine d’années, alors que j’étais encore enfant de chœur, nous racontait, il y a 13 ans, l’artiste leuzois. Comme j’étudiais déjà la sculpture, le doyen de l’époque m’a invité à ramasser les quelques morceaux vermoulus en me disant: "Tu les referas lorsqu’il y aura des sous."

Ce travail occupa Henri Daumerie durant environ 350 heures et le remplit de bonheur, comme il nous le confiait à l’époque de l’inauguration des grandes orgues restaurées.

Un artiste éclectique

Son talent l’amena à réaliser des œuvres bien au-delà des frontières de la cité bonnetière. On retrouve notamment sa signature sur le bas-relief du monument aux morts de Neder-Over-Hembeek, à travers l’image d’un combattant sortant son glaive. À la vitrine de son atelier de la rue Général Leman, à Leuze-en-Hainaut, il avait notamment exposé des bustes, dont un autoportrait et d’autres de ses enfants, Fabienne et Gaëtan, mais aussi de l’abbé Vandercamme, ancien professeur d’histoire au collège Saint-éloi devenu après la fusion avec Saint-François, le centre éducatif Saint-Pierre. Durant une dizaine d’années, Henri Daumerie a également conçu des décorations de cougnoles (coquilles de Noël) en les personnalisant avec le nom d’une boulangerie locale. Il façonnait la décoration originale, ainsi que le moulage en silicone qui était alors envoyé à la prison de Tournai pour la démultiplication.

Cela démontre à quel point Henri Daumerie était véritablement passionné par les différents domaines artistiques où il excellait. C’est en tout cas l’image que beaucoup garderont de lui ainsi que son affabilité qui se traduisait par ce sourire dont il vous gratifiait quand vous le croisiez. À son épouse, à ses enfants ainsi qu’à toute sa famille va l’expression de nos condoléances émues.

Vincent Dubois