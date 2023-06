Pourquoi est-il dangereux de se baigner dans nos carrières ? (vidéo)

Depuis la surface, le nageur ne verra pas nécessairement ce type de danger à cause des algues notamment. ©EdA

À commencer par la température de l’eau qui chute très rapidement et frise invariablement les 5 ou 6 degrés une fois la thermocline franchie. C’est le nom donné à cette zone de transition thermique rapide entre les eaux en surface et les eaux plus profondes.

Imaginez qu’après avoir pris la température extérieure avec un mercure qui frise les 30 degrés, vous décidiez d’effectuer un petit plongeon dans la carrière la plus proche ou l’eau de surface pourrait dépasser les 23, 24, voire même les 25 degrés Celsius. Vous descendrez toutefois très rapidement dans une eau dépassant à peine 6 degrés Celsius: c’est l’hydrocution assurée. Soit une mort subite provoquée par un arrêt cardiaque et non pas par noyade. Les plongeurs connaissent bien ce phénomène et ce n’est pas un hasard s’ils endossent une combinaison pour s’adonner à leur loisir et se protéger du froid.

Et puis, c’est interdit... point, barre !

Un nageur qui effectuerait un plongeon à cet endroit risquerait de le payer très cher... ©EdA

Autre danger bien réel lui aussi: les rochers qui effleurent la surface mais qui ne sont pas toujours visibles de l’extérieur, notamment parce qu’ils sont souvent recouverts d’algues dont la couleur se confond avec celle de l’eau. Sans compter que ceux-ci peuvent être tapissés de moules (zébrées) dont les coquilles peuvent couper comme de véritables lames de rasoir. Traînent aussi souvent dans les carrières d’anciens éléments abandonnés sur place lors de l’arrêt de l’exploitation: ferrailles diverses, vieux rails, parfois même des véhicules. susceptibles de provoquer des blessures aux nageurs.

Si le silure (celui-ci a été photographié à la carrière de Barges à Tournai) ne se montre pas agressif envers les plongeurs, l’histoire récente démontre que les nageurs ne sont pas à l’abri de ses sautes d’humeur… ©EdA

Vous pourriez aussi rencontrer des méduses d’eau douce lors de fortes chaleurs et même si ces dernières sont généralement tout à fait inoffensives pour l’homme, elles possèdent néanmoins des cellules urticantes sur leurs tentacules. Celles-ci sont toutefois si petites qu’elles ne parviennent (en principe) pas à transpercer ma peau humaine. Mais vous n’êtes pas à l’abri de croiser un silure qui peut vous happer le pied lorsqu’il est fâché...

Enfin, le fait qu’aucune sécurité n’est assurée sur le bord de ces plans d’eau constitue un danger de plus. La présence de sauveteurs dans les zones de baignade surveillées permet en effet de garantir une intervention rapide en cas de malaise.

Or, l’on sait qu’en cas de malaise cardiaque, par exemple, il est primordial d’intervenir le plus rapidement possible pour éviter des lésions cérébrales irréversibles. À fortiori quand le malaise survient alors que la victime est dans l’eau…

Tout cela sans compter que vous risquez des poursuites si vous vous baignez là où c’est interdit. Une raison certes bien futile eu égard aux autres risques encourus pour ce type de pratique.

La plage de l’Orient est-elle remise en question ?

Le drame survenu à l’Orient ne remet nullement en question le projet d’ouverture d’une plage et d’une zone de baignade sur le site, vraisemblablement pour la belle saison 2025 (la piscine rouvrant quant à elle fin 2024 ou début 2025).

"Que du contraire, nous a précisé le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. Ce drame, qui m’a beaucoup ému, démontre combien il est important de développer des zones de baignades sécurisées".

La plage et la zone de baignade de l’Orient devraient être ouvertes pour la belle saison en 2025. ©Com.

Pour rappel, dans le cas d’espèce, la zone de baignade - d’une superficie d’environ 1000 m - sera réalisée dans le prolongement de la piscine dans la carrière qui se présente en pente douce à cet endroit pour atteindre, au maximum 3 m de profondeur. Cette zone sera exclusivement réalisée dans le milieu naturel et bordée de plantations (il n’est donc plus question d’un bassin placé dans la carrière comme cela avait été dit dans un premier temps).

On y accédera depuis la piscine via une plage herbeuse et deux larges escaliers. Elle sera ouverte lorsque la température de l’eau de la carrière sera suffisamment élevée ; des maîtres-nageurs seront chargés de la surveillance et de la sécurité du site. Pour le confort (et la sécurité) des utilisateurs, le fond du plan d’eau sera raclé dans la zone délimitée avant l’ouverture. La baignade restera bien évidemment interdite en dehors de cette zone spécifique.

Pour lire la vidéo à partir d’un pdf : https://redaction.lavenir.net/dangers-carrieres