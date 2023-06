Hérinnes : la fin d’une Escale de 30ans pour Vincent Henris

"J’ai commencé il y a de cela 45ans. J’étais menuisier de formation, et je travaillais uniquement les week-ends dans l’Horeca, au Brasco à Pecq qui est devenu par la suite l’H2O. Après cette première expérience, je me suis lancé en tant qu’indépendant, et j’ai tenu le café Le Déclic sur la Grand Place de Tournai avant d’ouvrir l’Entract à la rue de l’Hôpital Notre Dame. Quand je me suis séparé avec mon épouse de l’époque, je suis revenu dans mon village, à Hérinnes, et j’ai repris l’Escale", se souvient Vincent.

L’Hérinnois a réussi à rassembler les différentes associations du village dans son café. On retrouvait ainsi à l’Escale le football, le cyclo, le club de cartes, de billard… Une véritable deuxième vie pour l’établissement. "Ce qui va le plus me manquer c’est le contact avec les gens et l’ambiance que l’on retrouve dans ce genre de café de village, sans oublier mes amis et nos franches rigolades", évoque Vincent déjà plein de nostalgie.

L’Escale change de main

Le tenancier envisage désormais ses jours entre son jardins et les voyages, mais surtout sans aucune inquiétude pour l’avenir de son café. "I l sera repris dès juillet par Léatitia Desplechin. Je la connais depuis 15ans, elle servait à l’Escale lorsque je partais en vacances. Je suis très heureux que l’établissement soit repris par quelqu’un de sérieux, c’est rassurant. Je ne voulais pas qu’il ferme définitivemen t", confie Vincent.

Afin de fêter sa mise à la retraite et remercier sa clientèle, l’actuel patron de l’Escale, organise un concert de reprises de Jean-Jacques Goldman en plein air, le vendredi 23 juin dès 18h sur la place d’Hérinnes. "Ce sera l’occasion pour moi de dire au revoir", projette Vincent.

Le 1er et 2 juillet, ce sera au tour de Léatitia Desplechin de célébrer! Pour son arrivée en tant que nouvelle patronne de l’Escale, Léatitia organise une soirée dansante le samedi soir et un apéritif dinatoire le lendemain, avec un verre de bienvenu offert tout le week-end.