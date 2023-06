La traditionnelle Descente de la Leffe aura lieu le premier soir, avec une petite nouveauté: "nous avions déjà organisé l’événement un vendredi, mais pour une veille de week-end il manquait de musique. C’est pourquoi, cette année, le groupe de cover, Patchwork, se donnera en concert à partir de 22 h. Il sera suivi par le set du DJ B-Klein qui animera le reste de la soirée", annonce Didier Menart, président de la fête d’Obigies.

Huit DJ se succéderont sous le chapiteau

Le samedi aura lieu la soirée "Obigies by Night" où huit DJ se succéderont aux platines. L’ensemble des sets animera le chapiteau dans un style généraliste avec de l’electronic dance music. "On retrouvera nos DJ habituels ainsi que des nouveaux moins connus dans la région. Nous souhaitions nous différencier des autres organisations et faire découvrir des artistes, parfois internationaux", précise Didier Menart.

Janee est le premier DJ de la soirée dévoilé par le comité organisateur.

La scène extérieure, supprimée depuis le Covid, ne fera pas encore son retour cet été. "Nous avons eu quelques ennuis de réservation de chapiteau, et nous n’avons pas pu obtenir le même que d’habitude. Il sera aussi grand, mais plus haut. Étant donné son coût supérieur, nous ne pourrons pas encore réinstaller la scène extérieure. Nous espérons pouvoir la réinstaurer l’année prochaine", confie le président de l’organisation.

De la nouveauté et des traditions

Un nouveau concept animera la soirée du dimanche, le "Obipop" ! "Trois groupes de tribute joueront sur scène dès 18h30. Il s’agira de reprises pop rock, de groupes des années 80-90, comme U2 ", explique Didier Menart.

Quant au lundi, veille du 15 août, Obigies restera dans les classiques des années 80-90, avec notamment le DJ Stéphane Baert aux platines. "A vant, un groupe de rock reprendra des hits des années 80 avec quelques morceaux de hard rock, nous informe le président. Il y aura aussi le repas VIP, en trois services, ouvert à tous et sous réservation. "

Les organisateurs gardent encore les noms des groupes et DJ secrets pour quelques jours. Ils seront dévoilés au compte goûte sur leur page Facebook "Obigies 15 août festival". Les préventes seront quant à elles déjà disponibles fin de semaine en ligne, "et prochainement en point de vent e, ajoute Didier Menart. Les lieux d’achats seront indiqués sur notre page Facebook."

Les festivités du 15 août sont elles aussi prévues dans la tradition avec la messe sous chapiteau, le marché aux puces, les marches (3, 8 et 15 km), et le repas villageois. "Pour s’inscrire à la brocante, il suffit s’envoyer un mail à brocante.obigies@gmail.com. Pour le repas, nous laissons la priorité aux habitants du village qui recevront un tract dans leur boîte aux lettres pour s’inscrire."

Pour toute information rendez-vous sur https ://www.obigies15aout.com/