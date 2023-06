Deuxième lauréat francophone du Prix Reine Paola, les Ursulines se distinguent par leur pédagogie flexible et progressive

Deuxième lauréat francophone, l’établissement tournaisien a trouvé un équilibre harmonieux entre les Hard Skills (compétences liées aux matières scolaires) et les Soft Skills (compétences qui renvoient à des qualités personnelles, sociales et méthodologiques).

Au départ d’une classe atelier

L’école avec un grand E change. Loin de bannir le modèle transmissif, il faut penser transversal et pluridisciplinaire par des pédagogies alternatives. "La crise covid a également permis une prise de conscience", s’accordent Damien Masquelier, directeur général Les Ursulines-La-Madeleine et Fabrice Loncke, directeur adjoint du site.

L’élément déclencheur a été la création d’une classe atelier flexible par la professeure d’EDM, Alix Longlez, en 2018. Les espaces de travail y sont diversifiés avec des outils numériques et la manipulation de matériel didactique notamment.

Ce mode de fonctionnement a été récompensé par un premier Prix Reine Paola. "Il y avait là quelque chose à creuser. Puis, les apports des uns et des autres ont fait que. Certains ont pu être réticents face à l’innovation pédagogique, mais quand on voit que cette méthode d’apprentissage marche, cela percole", indique Fabrice Loncke.

L’établissement a choisi d’approfondir cet enseignement en se basant sur cinq Soft Skills, "les 5C": la connaissance de soi, la pensée critique, la créativité, la communication et la coopération.

Une dizaine de professeurs et quelques-uns de leurs élèves ont été félicités par le couple royal et la princesse Claire. ©DR

Professeurs et élèves impliqués dans différents projets

Une trentaine de professeurs ont élaboré des projets en ce sens, de la première année à la rhéto et qui ont nécessité aussi l’aménagement de certains locaux. "Il y a la classe autonome, la classe inversée, la classe renversée, la classe mutuelle, la ludopédagogie, la pédagogie de projet, la réalisation d’escape game,…".

Olivia et Solène, élèves en première année, ont par exemple participé au "un speed booking", soit trois minutes pour défendre un livre. "Cela a permis d’être créatif et d’utiliser notre imagination. La présentation se fait devant des camarades de classe donc ce n’est pas stressant. C’est assez spécial, mais chouette. On apprend en s’amusant. On développe ainsi l’intelligence de l’enfant d’une autre manière", expliquent-elles.

L’investissement du corps professoral s’est vu gratifié par un second Prix Reine Paola le 31 mai dernier. "Il y a encore des défis comme l’évaluation de ces Soft Skills par les élèves. Bien sûr, ce diplôme permet de légitimer quelque part le travail accompli, mais aussi de rencontrer les responsables d’autres écoles. Plusieurs d’entre elles sont venues nous voir".