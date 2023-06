Affaire de corruption de Zillebeke: la frayeur de la Jespo Comines !

Voetbal Vlaanderen pas d’accord

Un dossier qui connaît bien des rebondissements ! Pour rappel, la semaine avant le match, Mathieu Dejonckheere, le coach, avait reçu un appel téléphonique d’un dirigeant du club de Zillebeke qui lui proposait 2 500 € pour que ses joueurs perdent. Devant le refus, il avait été relancé par des SMS. Le jour même, le match avait dû être arrêté suite aux erreurs de l’arbitre, un joueur de la réserve de l’équipe de Zillebeke. "On a signalé cette tentative de corruption à la fédération, à Bruxelles, explique le coordinateur sportif Thierry Clatot. Et le président Jacques Vandermarlière a déposé plainte le lundi, à 11 h 06. On a déjà été convié trois fois aux instances à Bruxelles ! Et l’on nous reproche de ne pas avoir signalé la tentative de corruption dans les 24 h après les faits, comme le veut un règlement que l’on ne connaissait pas. Ensuite, on a dû attendre un mail qui stipulait la décision. Finalement, on nous enlevait toute sanction. Et pour ce qui est de Zillebeke, son président écope de deux ans de suspension et son équipe première est privée de compétition la saison prochaine. Mais le même jour, on a reçu un message du parquet comme quoi Voetbal Vlaanderen n’était pas d’accord avec la décision. C’est donc reparti pour un tour !"

Un objectif simple: se sauver !

Sur le plan purement sportif, Thibaud Vantomme est revenu sur une montée en P2 acquise de haute lutte et les résultats des différentes équipes. "Notre objectif sera le maintien. On a recruté de nombreux joueurs pour y arriver." Mathieu Dejonckheere a été maintenu dans ses fonctions de T1. Thierry Clatot garde son poste de coordinateur sportif ! "Notre objectif est simple: rester en P2. Dès l’entame du championnat, on ne devra pas se rater car les premiers points sont les plus importants. Lorsqu’on voit les adversaires, cela promet un beau championnat !" Bjorn Blancquaert garde ses fonctions d’adjoint et Xavier Pottilius reste à la tête des espoirs.