Warcoing: Cosucra s'engage vers la transition et la croissance

Au cœur du défi de la transition alimentaire

Les actionnaires ont principalement été séduits par le portefeuille d’ingrédients d’origine naturel que dispose Cosucra. En effet, ses vingt dernière années, l’entreprise a connu une transformation majeure pour devenir pionnier dans la production d’ingrédients sains dérivés de la chicorée et du pois. "Le marché mondial de l’alimentaire connait depuis quelques années une transition majeure. Cosucra est au cœur du défi que posent ces mutations. La fibre de racine de chicorée et la protéine de pois que nous produisons jouent un rôle majeur dans le rééquilibrage du profil nutritionnel des aliments, dans l’offre d’ingrédients végétaux de qualité et dans la formulation de produits de nutrition-santé", explique le porte parole de Cosucra, Joël Decerf.

"Cosucra a su s’imposer très en amont sur le secteur des ingrédients naturels issus du végétal à partir de sourcing local - pois et chicorée – toujours à la recherche de solutions innovantes susceptibles de répondre aux défis santé, environnemental et sociétal. Nous sommes ravis d’accompagner Cosucra dans cette nouvelle phase de développement tant les enjeux des transitions agricole et alimentaire sont majeurs pour la société, la planète et les consommateurs", a exprimé Luc Ozanne, directeur associé chez Sofiprotéol.

Des engagements environnementaux

Cosucra souhaite répondre aux objectifs de production alimentaire durable et résiliente, à travers sept engagements à réaliser d’ici 2030 : faire en sorte que 50% de son approvisionnement soit des produits sains, fiables et de qualité, issus d’une agriculture durable ; réduire son emprunte carbone de 50% ; garantir une gestion durable de l’eau en réduisant de 30% son utilisation dans les processus ; contribuer de manière significative à la formation aux technologies et techniques de productions agricoles et alimentaires ; assurer une valorisation maximale des sous-produits et une réduction de l’impact environnemental sur le voisinage ; développer une entreprise où le personnel s’épanouit ; et accroître la biodiversité sur tous les sites et terrains de l’entreprise.