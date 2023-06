Le Courrier en balade : Le marais audomarois (Saint-Omer) dévoile ses secrets

Embarqué sur frêle esquif, vous voilà plongé au cœur d’un marais façonné par l’homme au XIIe siècle. Le cadre est sauvage. Le clocher de la cathédrale Notre-Dame et le centre-ville ne sont distants que d’un kilomètre. Mais depuis la maison du marais, c’est un autre monde qui s’ouvre à vous. Un monde d’une remarquable biodiversité, grand de 3 726 hectares.

Ici, le grèbe huppé (célèbre pour sa crête) vous regarde passer en toute quiétude et profite de la richesse du marais pour s’assurer un festin de poissons.

Bucolique, la balade guidée dure 60 minutes, montre en main. La barque s’aventure dans la partie habitée d’un marais où vivent toujours des locaux. "Certains sont littéralement sur des petites îles. Ils rejoignent leurs habitations via des ponts, ou carrément en barque", explique notre guide.

©EdA

Le marais audomarois regorge de petites histoires autour de la grande. La grande, c’est celle de ses bâtisseurs. Les "brouckaillers" étaient les hommes du marais. Ils ont façonné ce paysage à la force des bras sous les directives des religieux de l’époque. L’évacuation des eaux vers la mer a permis d’assécher progressivement les terres du marais. S’en est suivi le creusement des rivières "les wateringues" et des fossés "les watergangs".

En quelques siècles, le marais est passé d’un "marécage hérissé de forêts" à un marais organisé composé de plus de 15 000 parcelles de terre et d’eau parcouru de 800 kilomètres de canaux. Il a été mis en culture pour la production de légumes principalement dès le XIIe siècle. Certaines variétés de légumes ont traversé les époques et font partie intégrante du patrimoine du marais.

Sa culture reine ? Le chou-fleur, même si une cinquantaine d’autres légumes y est cultivée. Les maraîchers vivent d’ailleurs au cœur de leur culture, tout comme 230 espèces d’oiseaux (le marais est un paradis pour les ornithologues).

Et les petites histoires ? On vous en compte une. Le facteur du marais audomarois est le seul postier de France à effectuer sa tournée en barque ! Âgé de 26 ans, Charles Defoort et sa barque jaune (il fallait bien un petit rappel aux couleurs de la Poste française, comme sur les vélos des facteurs) sont des célébrités locales. "Le marais est un véritable labyrinthe. Il faut le connaître pour s’aventurer dans ses moindres recoins sans se perdre", reprend notre guide, comme pour saluer le travail du facteur. Il y a encore une centaine d’années, le marais pouvait geler en surface, l’hiver. Ce n’est plus du tout le cas désormais. Les effets du réchauffement climatique s’y mesurent concrètement avec l’arrivée d’espèces qui s’établissent ordinairement plus au sud.

Des cigognes y ont élu domicile. Certaines continuent de migrer lorsque les températures chutent, mais d’autres s’y sont sédentarisées. Nous avons la chance de les observer, avant de revenir au débarcadère, heureux d’avoir passé une heure hors du temps, dans un monde où la nature a (encore) beaucoup de choses à nous révéler et à nous apprendre.

Des ruines à l’horloge astronomique

©EdA

En quittant le marais, ne vous éclipsez pas trop vite ! Premièrement parce que la maison du marais accueille des expositions temporaires pour parfaire vos connaissances.

Et deuxièmement parce que le centre-ville de Saint-Omer vaut le détour. Pour les vestiges de son abbaye Saint-Bertin, ancienne abbaye bénédictine fondée au VIIe siècle. Majestueux, l’édifice devient propriété de la ville de Saint-Omer au début du XIXe siècle. La commune demande la destruction de l’édifice. Seul le clocher subsiste. Il s’effondre après la Seconde Guerre mondiale en 1947 à cause des bombardements au centre-ville et de l’abandon du site. Aujourd’hui, les vestiges de cette ancienne vie religieuse trônent fièrement au cœur de la commune. Mais les ruines ne s’élèvent pas aussi haut que la cathédrale Notre-Dame, érigée entre le XIIIe et le XVIe siècle, qui abrite notamment une remarquable horloge astronomique vieille d’au moins 500 ans.

L’histoire est omniprésente à Saint-Omer, comme la gastronomie. Sur une terre de bons vivants, les faubourgs de la ville ont vu les installations de la brasserie Goudale se développer. Originaire de Douai, la bière est une fierté locale, servie dans tous les bistrots dignes de ce nom et jusqu’au littoral. Car Saint-Omer appartient au Parc naturel régional des caps et marais d’Opale. Les falaises du Blanc et du Gris-Nez ne sont qu’à un peu plus d’une demi-heure du marais ! Alors autant prolonger le voyage historique et culinaire…