L’ASBL Terre effectue son retour à Tournai avec une boutique de 650 m2

L’opposition (MR, Ensemble et PTB) n’avait pas vu cette décision d’un bon œil, estimant que beaucoup d’arguments plaidaient en faveur du maintien de ces lieux de dépôt: défense du circuit court en Wallonie, réinsertion par le travail, défense de l’industrie du réemploi, etc.

La majorité voulait faire cesser la multiplication de dépôts à côté des bulles à vêtements, et privilégier une entreprise de la région (le siège de l’ASBL Terre est en région liégeoise) pour le réemploi en collaboration avec Ipalle via ses recyparcs.

Un an et demi plus tard, l’ASBL revient à Tournai, par le biais de son réseau de boutiques cette fois. Le magasin Terre Factory de Froyennes vient d’ouvrir ses portes sur une surface commerciale de 650 m2 dans le bâtiment qu’occupait auparavant Mod au féminin, en face des enseignes Luxus et Point Carré.

La première boutique en Wallonie picarde

C’est la 28e boutique du groupe, la première en Wallonie picarde.

Les boutiques Terre Factory Shopping et Terre (de plus petits magasins) proposent des vêtements à petit prix pour dames, hommes et enfants, ainsi que des accessoires, chaussures, maroquinerie et linge de maison. Pour l’instant, il y a surtout des vêtements, provenant directement du centre de tri situé à Couillet. Les prix oscillent entre 4€ et 13€ ; de fortes réductions sont possibles si on achète deux ou trois pièces. Dans les rayons "Marques et belles pièces", les prix sont plus élevés. "Il y a un choix important susceptible de plaire à une clientèle fort variée, mais tout est présenté de façon aérée. Ce n’est pas parce qu’on vend des vêtements à petits prix qu’on doit négliger la présentation", nous dit Roxane Bron, responsable de la boutique, qui pour l’instant a trois employé(e)s à ses côtés. Avant d’arriver à Tournai, cette Bernissartoise avait géré le magasin Terre de Gemappes. "Le bouche-à-oreille fonctionne bien, on voit beaucoup de monde, les débuts sont très encourageants dans une région où on ne connaît pas nos magasins"

Dans la région, les structures de seconde main ne manquent décidément pas. On connaît la ressourcerie Le Carré, qui récolte et revend des vêtements de seconde main ; la Vestiboutique de la Croix-Rouge installée dans le piétonnier tournaisien ; la Cancanière de Masure 14 ; des magasins indépendants en ville, etc. Élisabeth Lecloux, responsable des points de vente de l’ASBL (250 personnes en tout), est persuadée qu’il y a de la place pour tout le monde dans le contexte actuel d’économie de plus en plus circulaire. "Ce qui nous préoccupe vraiment, par contre, ce sont des collectes illégales voire des vols de vêtements dans des points de collecte qui font mal au secteur de l’économie sociale et solidaire".

L’ASBL n’envisage pas pour l’instant de tenter un retour des bulles à vêtements à Tournai. "Mais peut-être solliciterons-nous auprès de la Ville la possibilité d’installer une bulle à collecte près du magasin car il ne se passe pas un jour sans que des clients demandent s’ils peuvent déposer des vêtements".