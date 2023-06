Christophe (prénom d’emprunt), 49 ans, indique ne pas avoir supporté le comportement de l’employé, par ailleurs présent à l’audience.

"J’allais dans ce magasin qui est mon fournisseur principal. J’y connais d’ailleurs tout le monde. Sauf que ce monsieur était en intérim et que je n’étais semble-t-il pas le seul à avoir des soucis avec lui. Il se montrait arrogant, commettait des erreurs et me jetait presque les produits au visage. Il faisait preuve d’insolence, avec son petit sourire. Moi, madame la présidente, je demandais juste un peu de respect. J’ai quasi 50 ans et je ne suis pas un chien. À un moment, j’ai eu ce mauvais geste. Je lui ai mis une gifle. C’était dû à l’accumulation. Je regrette mais encore une fois, je voulais un peu de respect."

Juste une gifle ?

Les vidéos ont été exploitées. Le procureur demande au prévenu s’il s’agit d’une seule gifle ou s’il n’y a pas eu plusieurs coups et une mise au sol. "Je lui ai mis une gifle, puis il a voulu me donner un coup de pied et je lui ai fait une balayette."

L’ex-employé n’a pas la même version. "Ce client s’était montré désagréable. Il mettait en cause mes compétences. Je lui ai dit qu’il commençait à m’emmerder. Il m’a mis au sol et j’ai ensuite reçu deux ou trois tartes dans la gueule."

Le procureur précise que la police a bien parlé, suite au visionnage, de plusieurs coups. "Quand il y a frustration, que les gens vous manquent de respect, il y a plusieurs réactions à avoir mais la violence reste inacceptable. Ici, il n’y a pas eu légitime défense. Maintenant, monsieur n’a pas d’antécédents et c’est un fait isolé. Une peine de travail peut s’envisager."

C’est ce que Christophe, encore ému et nerveux à l’audience, a sollicité. Jugement le 5 septembre.