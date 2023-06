À Tournai, un accompagnement destiné aux jeunes qui ont besoin d’un Coup de boost

La spécificité du projet, inspirée de méthodologies utilisées au sein des cellules de reconversion, réside dans son approche pluridisciplinaire qui allie accompagnement collectif et individuel. Les expertises complémentaires des conseillers et accompagnateurs sociaux permettent de répondre à un large éventail de difficultés: orientation, formation, logement, mobilité, problématiques sociales (droit du travail, citoyenneté…), etc.

Les résultats sont encourageants, assure la directrice. "Après un an d’accompagnement, 70% des jeunes ont trouvé un emploi, suivent une formation ou sont retournés aux études".

"14% de la poulation n’a que le diplôme primaire"

Gaëtan Vanneste, secrétaire régional FGTB Wallonie picarde, relève que cet outil offre une complémentarité aux multiples initiatives d’insertion professionnelle déjà développées en Wallonie picarde. "Ce modèle d’encadrement correspond à nos valeurs de solidarité: un accompagnement positif, nonrépressif, basé sur la confiance, les aspirations, les compétences, où l’humain est mis au centre. C’est donc un véritable tremplin pour les aider à rebondir et se projeter dans de nouvelles perspectives de vie".

Isabelle Barez, secrétaire fédérale CSC, voit une opportunité en or à saisir. "Les jeunes que l’on qualifie de Neet’s ne sont pas là par hasard. Certains d’entre eux ont terminé des études plus tôt mais sans le CESS ; d’autres ont terminé des études après 24 ans et, étant donné les changements (que je qualifie de stupides) dans la réglementation, ils n’ont pas jugé utile de s’inscrire comme demandeurs d’emploi. Pour d’autres, les démarches administratives en ligne les ont amenés à renoncer à certains de leurs droits par méconnaissance ou par désabusement."

Isabelle Barez se réjouit que ce projet puisse être mené à Tournai. Car la Wallonie picarde est, selon elle, considérée trop souvent, vue de Namur et du Gouvernement wallon, comme une région de nantis. "C’est ce qui a exclu notre région des projets TZCLD (territoires zéro chômeur de longue durée). Or, je voudrais donner quelques chiffres: 14,3% de la population (dans notre région) n’a que le diplôme d’enseignement primaire, contre 12,5% pour la Wallonie. Et en Wallonie picarde, le demandeur d’emploi inoccupé de moins de 25 ans représente 21,6% du total des demandeurs d’emplois. Plus que le Hainaut, plus que la Wallonie… Pour toutes ces raisons, ce projet est porteur d’espoir avec une dynamique participative et sur base volontaire".

La prise en charge va à terme s’élargir à la Wallonie picarde

Paul-Olivier Delannois, bourgmestre de Tournai, voit d’un très bon œil ce genre de "solution innovante pour augmenter le taux d’emploi des jeunes peu ou pas qualifiés, inoccupés depuis au moins un an. Je suis convaincu que le travail est un élément fondamental dans une vie humaine car il permet de mieux se structurer, d’être autonome, responsable, d’avoir un objectif et une raison de se lever chaque matin".

Beaucoup de partenaires différents sont réunis autour du projet. ©EdA

Si l’accompagnement concerne pour l’instant essentiellement des jeunes gens du Tournaisis, la prise en charge va s’élargir à l’ensemble de la Wallonie picarde à l’avenir. L’antenne de Tournai est installée rue Madame, dans un espace de coworking aménagé dans un bâtiment qui abrite également des startups ainsi que le fablab de Tournai. Les locaux sont mis à disposition par l’intercommunale Ideta. Neuf antennes sont déjà en place en Wallonie, il y en aura 12 en 2025. L’objectif est de passer de 170 jeunes accompagnés à 500 par an.

Logan, 19 ans, a le sentiment que le projet lui a ouvert des portes ces derniers mois. "J’ai fait des stages dans le secteur de la logistique, j’ai été conforté dans l’idée d’aller vers ce secteur. Et comme je veux être chauffeur de poids lourds, je suis impatient de passer mon permis".

Logan et Emmy ont retrouvé confiance en eux grâce au "Coup de boost".

Emmy a découvert Coup de boost à la Maison de quartier du Marc qu’elle fréquente de temps en temps. "J’avais un diplôme de puéricultrice mais je ne savais plus trop quoi faire pour trouver du travail. J’ai refait complètement mon CV pour qu’il cible mieux mes compétences et les lieux susceptibles de m’engager".

Logan et Emmy nous ont donné l’impression d’avoir recouvré une nette confiance en eux.