Willaupuis : un généreux élan de solidarité pour Pauline et Lionel

Le frère de Pauline a lancé un groupe Facebook pour faire appel à la solidarité citoyenne afin d’aider le couple a obtenir des biens de première nécessité. "Les dons ont été bien au-delà!, s’étonne encore Pauline qui continue de trier les nombreux vêtements et chaussures qu’on lui a donnés. Il y a également une cagnotte qui a été lancée et cinq tombolas ont été organisées pour nous par une amie. Elles ont déjà rapporté 400euros. Sans compter que les gens gagnent des bons cadeaux et qu’ils finissent par nous remettre aussi. On ne s’attendait pas à un tel élan de solidarité." Le groupe Facebook compte déjà plus de 700 membres pour soutenir le couple.

Aujourd’hui, Pauline et Lionel sont à la recherche d’une maison à louer le temps de pouvoir reconstruire leur habitation à Willaupuis. "Notre but est de retourner chez nous. Selon les experts, la reconstruction devrait prendre une année", ajoute Pauline.

Si vous souhaitez apporter votre aide au couple, rendez-vous sur le groupe Facebook "Soutien à Pauline et Lio"