Les services de secours du Hainaut occidental ont été alertés mercredi matin, peu avant 4h, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation de la rue Laisette (juste à la limite de la Longue Borne) à Ghoy. Venant des casernes de Renaix, Rebaix et Leuze, trois camions-citernes, un camion échelle, deux autopompes, une ambulance et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

“Cette maison à quatre façades se compose d’un rez-de-chaussée et d’un étage en deux parties ; à notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée”, a expliqué le capitaine Éric Stasik, qui a dirigé l’intervention. “L’occupante des lieux, une dame âgée vivant seule, dormait au rez-de-chaussée. Elle s’est réveillée pendant la nuit constatant qu’il n’y avait plus de courant. Elle a d’abord cru à une panne de secteur et s’est rendormie. Un peu plus tard, elle s’est réveillée à nouveau et elle a constaté que le toit était en feu. Elle a pu quitter sa maison. Elle est indemne.”

Malgré les importants moyens, en hommes et en matériel, qui ont été déployés, l’étage a été partiellement détruit par le feu (une partie a été relativement préservée grâce à un mur). Le rez-de-chaussée a également subi des dégâts. La maison n’est plus occupable. La propriétaire a été relogée chez son fils.

Les pompiers sont restés sur place jusqu’à 7h, ce mercredi matin.