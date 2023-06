Un nouveau conseil communal convoqué à Frasnes ce lundi 19 juin

Parmi ceux-là: une série de comptes de fabriques d’église, des subventions en numéraire (Orée du Pays des Collines, Eul Biscatoû, carnaval d’Anvaing, l’ASBL Sport, Tourisme et Développement, et le comité de jumelage), la vente de l’ancienne école communale d’Anvaing, le bail emphytéotique qui permettra l’aménagement d’une agora sportive et parking "kiss and ride" sur le terrain, propriété de la fabrique d’église, voisin de l’école communale de Montrœul-au-Bois, la réalisation (approbation du cahier des charges) du Pré-RAVel allant de la rue des Blancs Arbres à Moustier à la gare de Frasnes-lez-Buissenal, pour un montant de travaux s’élevant à 484 124,16 euros ou encore l’approbation de la Déclaration de politique communale.