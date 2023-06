Un brassage d’amour qui dure depuis cinquante ans

Parallèlement, il n’a eu de cesse de défendre "son" Comines. La riche vie associative qu’il a menée le fait entrer en politique en 1994. Il est élu au conseil communal où il siège encore. De fil en aiguille, il devient un expert reconnu en matière d’intercommunales ! Il occupe un nombre incalculable de postes dans les comités et associations, notamment celui de président du Sidec de 2008 à 2018. Et toutes ces responsabilités, il les mène avec professionnalisme, mais aussi humour, générosité et convivialité.

Quant à Martine, elle est née à Menin le 3 octobre 1951. Elle a soutenu son mari dans ses activités avec une infinie patience !

Leur rencontre se fait alors qu’ils ont 15 et 18 ans et qu’ils fréquentent les "Lionceaux", une organisation du Lions, un service club dont leurs parents sont membres. Néanmoins, la vie les éloigne: Martine part étudier dans une école privée en Grande-Bretagne alors que Vincent fait son service militaire dans la Marine.

Finalement, ils se marient le 5 juin 1973, à Menin. Deux enfants agrandissent la famille: Céline et Simon. Ils leur donnent quatre petits-enfants.

Tout en les félicitant, nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie commune !