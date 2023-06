Le Tournai d’avant: pour se laver, des bains publics devenus indispensables

Selon votre aisance

Dans la perspective d’une ville moyenâgeuse comme l’est toujours cette ville au XIXe siècle, l’ingrédient indispensable, c’est l’eau. Or, elle n’est disponible que dans les puits, l’Escaut et, plus rarement dans les citernes ; de surcroît, pour s’en débarrasser après usage, il n’y a que la rue car les égouts n’arrivent que très progressivement, autour de 1850.

L’entrée des bains-douches, simple et, surtout, propres. ©ÉdA

Si l’on considère la population, plus de 35.000 personnes doivent s’insérer au sein d’une muraille d’un peu plus de cinq kilomètres. Les habitations sont très, très modestes, surpeuplées souvent, et de très nombreux quartiers ne comportent d’ailleurs que des masures où les mesures d’hygiène sont simplement ignorées. Un rapport officiel de la ville y relève encore, en 1968, nombre de taudis à éradiquer au plus tôt

Faut-il s’étonner d’y voir naître ces épidémies dues à la promiscuité, le contact des animaux domestiques, les manques criants de propreté tant de la peau que des vêtements ?

Les installations vieillottes durent être abandonnées au profit d’une meilleure approche de l’hygiène. ©ÉdA

Il va de soi qu’une partie de la population ne se retrouve pas ici, la bourgeoisie évolue dans un autre cadre qui lui épargne le plus souvent ce quotidien malencontreux.

Se laver devient plus facile

Le 8 août 1910 s’ouvrent au 16, du quai Taille-Pierres, les bains douches publics voulus par le Bureau de Bienfaisance. Il est évident que l’arrivée de la distribution d’eau (1905) est pour beaucoup dans cette initiative qui coûtera 81.855,26, somme dans laquelle le gouvernement et la province interviennent chacun pour 16.286frs.

Rien de superflu : des baignoires et des douches dans un décor qui se fait louer par sa netteté et sa propreté.

Il faut un certain temps pour que le public adhère. En 1923, 809 bains gratuits (pour tous ceux qui émargent à la Bienfaisance Publique) et 3163 payants ; 13.401 douches gratuites et 10.389 payantes sont enregistrés. La dépense s’élève à 16.889,25 francs.

Les bains-douches ne sont-ils fréquentés que par des habitués ? Les chiffres ne varient guère au fil du temps. Alors que le 1er juillet 1949, la charge de ce service est supportée par l’Ation communale, les comptes mentionnent 245 bains gratuits, 3904 payants ; 357 douches gratuites pour 9878 payantes. Recette de l’année: 50.533,50 frances.

Rien de luxueux mais du fonctionnel à un prix raisonnable, c’est ce que venaient chercher les habitués des bains. ©ÉdA

Logés dans une maison de rangée du quai, les bains-douches souffrent de l’insuffisance des locaux. Le 20 octobre 1950, ils déménagent rue Madame, juste à côté du bassin. Les horaires prévoient l’accès les vendredi (8-12 et 14-18h), samedi (8-12 et 14-19h) et dimanche (8-12h) avec à disposition 11 baignoires et 16 douches.

Au niveau des tarifs, il est demandé 15 frs (10 frs pour chômeurs, pensionnés, familles nombreuses) pour un bain, 10 frs pour une douche (avec les mêmes réductions).

La fréquentation ne satisfait pas les édiles. En 1993, 10 baignoires, 29 douches partagées entre hommes et femmes s’ouvrent à la rue Duwez. Parmi les 120 clients de mars, des personnes âgées et des étudiants. Mais le bâtiment est décrépi, il sera converti en logements.

Restent les bains douches de la rue Madame qui sont restaurés en 1990 et accueilleront, en 1999, 2532 entrées.