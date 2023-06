La ministre Groen/Écolo "met en garde" !

"Un retard de la Boucle du Hainaut signifiera une situation lose-lose-lose: un prix plus cher, plus d’émission de CO2 et des milliers d’emplois menacés" a menacé la ministre Écolo. "En outre, cela signifie que l’on ne pourra plus construire à temps des éoliennes en mer. Si la capacité tombe, une autre capacité devra suppléer dans le même délai. Le monde à l’envers. Alors que nous devons nous passer du gaz, en bloquant l’éolien, nous devrons disposer d’une capacité supplémentaire en gaz."

Le tracé de la ligne relève de la compétence du gouvernement wallon. Le 20 mai, le ministre de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, a signé les documents visant à réviser les plans de secteur relatifs à cette liaison. La ministre fédérale a "déploré" la décision prise d’analyser la possibilité d’enterrer complètement la ligne alors que les experts consultés ont conclu, selon elle, que ce n’était pas possible.

"Cette analyse ne générera pas de nouvelles perspectives. Elle ne fera que donner de faux espoirs aux communes", a souligné la ministre Écolo.

"Si un gouvernement décide d’appuyer sur pause, nous en serons tous les victimes. Je suis convaincue que chaque décideur politique le sait et se comportera en conséquence."

Dans l’opposition, les Engagés ont appelé chacun à sortir du "double, voire du triple discours" dans ce dossier. Tant le gouvernement fédéral que le gouvernement wallon - où se retrouvent le PS, le MR et Écolo – ont approuvé le plan de développement d’Elia qui contient cette liaison, a fait remarquer Catherine Fonck.

"Ces doubles et triples discours sont terriblement dommageables et entraînent une perte de confiance des citoyens. C’est un projet stratégique pour le pays. Elia veut le rendre effectif pour 2030. Il faut l’adhésion des citoyens sinon on aura des recours à chaque étape avec le risque de rendre cette date impossible", a affirmé la députée.

Le ministre Borsus: "occupez-vous des centrales nucléaires…"

Mardi soir, dans un communiqué au ton acerbe, le ministre wallon de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), s’est dit "stupéfait" par les déclarations de la ministre fédérale de l’Energie.

"J’y vois une forme de mépris pour les questions et inquiétudes formulées par de nombreuses villes, communes, associations, ainsi que par 23.000 citoyens", a réagi le libéral.

"Rejeter les problèmes et les émissions des turbines gaz vapeur vers d’autres responsabilités est une ficelle tellement grosse qu’elle ne résiste à aucune analyse. Travaillons sérieusement et avec respect."

Et le ministre wallon de lancer: "Tinne, et si vous vous occupiez de l’avenir de nos centrales nucléaires ?"

Le groupement citoyen Revolht n’a pas (encore) réagi aux déclarations de la ministre flamande Écolo qui ne semble pas vraiment préoccupée par les paramètres liés à la santé et à l’environnement.

On observera aussi avec attention les réactions des mandataires locaux Écolo, à un an des élections fédérales et régionales, à seize mois des élections communales.