Une soirée arrosée termine en bain de sang dans un appartement mouscronnois

L’individu qui a porté les coups doit aujourd’hui répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel. La procureur du roi requiert un an de prison en son encontre. Au civil, la victime qui a été blessée à l’oreille, au nez et dans le dos avec des plaies relativement profondes, demande le remboursement de ses frais médicaux ainsi qu’un dommage moral de 5000euros. "Nous ne parlons pas d’une simple gifle ! Monsieur a désormais des cicatrices liées à cette altercation", a insisté son avocat.

L’avocate de la défense a mis en avant l’absence d’antécédent de son client. "Il n’avait pas l’intention de le blesser à ce point", a-t-elle ajouté. Elle sollicite une peine de travail et subsidiairement un sursis simple, "le plus large possible ".

Le jugement interviendra le 4 septembre.