Une fête de la musique à nouveau voyageuse à Ellezelles et Frasnes-lez-Anvaing, des locaux à l’Enclus du Haut

A Ellezelles et Frasnes

Ce samedi 17 juin, Kalypso Nation fera voyager dans l’entité de Frasnes-lez-Anvaing. Cette petite fanfare, version festive et Caraïbes, libère des standards de rock, r’n’b, merengue, drum’n’bass et reggae. On les verra à 11 h 30 à la Place d’Œudeghien, à

15h à la Place d’Herquegies et 17 h 30 à la Place de Cordes (garage Dufour).

Dans la commune d’Ellezelles, le dimanche 18 juin, les joyeux larrons de Folk Dandies, munis d’instruments customisés, nous téléporteront dans un répertoire folk-rock étonnant, aux allures celtiques et bluegrass.

Le tour: 11 h, Place de Lahamaide ; 14 h 30, Parc communal (Administration communale) d’Ellezelles ; 17 h, Place de Wodecq.

À Mont-de-l’Enclus

Le 18 juin, dans le parc de la Maison des Randonneurs, à l’Enclus du Haut (Orroir), les habitants du Pays des Collines et d’ailleurs fêteront la musique locale.

À 17 h 30, les Enclusiens de Music Talents – Harmonie enclusienne charmeront nos oreilles avec le fruit de leur travail.

Crocodile Dundish est depuis passé au vert! ©COM

À 18 h 30, le sextet tournaisien Crocodile Dundish, le groupe (bien mis, dans son beau costume vert) préféré des banquets de mariage, dans lequel on retrouve pas mal de têtes connues en Wallonie picarde, ravira nos écoutilles avec des reprises en tous genres. Crocodile Dundish, nom faisant à la fois référence au chapeau denté de Paul Hogan et à une boisson irlandaise, se définit comme un girly songs cover… mais pas que ! Leur spécialité ? Remanier des chansons pop à leur sauce: Beyoncé, Britney Spears, Imagine Dragons, Stromae, Green Day, Lily Allen, Billie Eilish ou encore Miley Cyrus repris et adaptés en version folk et bluegrass ! Le panel de cordes contient du banjo, de la mandoline, des guitares, de la contrebasse et des percus…

À 20 h 30 pour finir cette soirée en beauté, le DJ Stéphane Baert fera danser et chanter le public.