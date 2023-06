Une braderie, une brocante et du tuning à Comines!

"Je possède une Golf 2, que j'ai complètement transformée, renchérit Emilio. J'ai essayé de travailler sur l'esthétique de la voiture. C'est un milieu où je me suis fait des amis. J'ai un listing de 570 adresses et, finalement, aujourd'hui, une centaine de voitures sont présentes, dont certains très beaux modèles! J'ai aussi une autre passion: le bodybuilding! Et samedi dernier, je suis devenu champion de France des moins de 70 kg!"

"Nous avons demandé 10€ de participation, ajoute le président du Sidec; ce qui diminue d'environ 1 000 € le coût de la braderie pour les Cominois! En plus, cela fait tourner le commerce local! Ce même genre de rassemblement se fera lors des braderies du Bizet et de Warneton."