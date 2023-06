Friends & Cars à Comines: la passion des oldtimers

"L’objectif est de passer un bon moment ensemble, renseigne le président Régis Benoît. Il n’y a ni inscription ni entrée payante. Les motos et les autres engins sont acceptés. Chacun est le bienvenu, même s’il n’a pas de véhicule et veut juste discuter avec les passionnés. Nous proposons un bar, de la restauration et des concerts du groupe X-Side. Il y a aussi des stands liés à l’automobile: pièces détachées, car wash, etc. C’est une fête dédiée à la belle mécanique et, en plus, elle se passe sous le soleil ! Par contre cette année, nous n’avons pas proposé de balades car c’est trop de travail de créer un roadbook, de demander des autorisations, etc."