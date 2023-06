Après l’ouverture officielle, vendredi, le comité des Miss a fait son show pour la remise des écharpes en vue de l’élection 2024. En soirée, le thème de la country était à l’honneur, avec la démonstration de danse, l’animation du groupe "New Legend" et l’attraction du taureau mécanique, sur lequel des intrépides ont testé leur agilité sous les fous rires de l’assemblée.

La journée du samedi était dédiée aux enfants. "Nous avons eu de très bons retours de la part des familles. Les châteaux gonflables installés dans l’espace fermé permettaient aux enfants de s’amuser et aux parents de profiter sans s’inquiéter. Quant aux spectacles de magie et de marionnettes, ils étaient de belle qualité et ont rencontré un beau succès", souligne Jean-François Vanneste, président de l’association. La Fanfare Royale Union Musicale a complété la fête à laquelle elle se devait bien sûr de prendre part. La déambulation en musique des géants dans les rues, le bal populaire en soirée avec les Gilles et leur musique de Binche ainsi que le feu d’artifice ont clôturé cette deuxième journée.

Le lendemain, dimanche, la fête est repartie dans une ambiance celtique. L’apéritif a été apprécié en musique, avec le groupe Alcatrad qui a offert un dynamique concert. Dans l’après-midi, ce sont les cornemuses et danseurs de la troupe "Celtic Passion Pipe Band" qui ont fait vivre le chapiteau installé au pied du vieux clocher. Les musiciens ont plongé le public dans l’atmosphère magique et festive des musiques celtiques.

Une festivité chasse l’autre. Peu de répit pour les organisateurs qui vont à présent s’atteler à la préparation de la Fête de la Main.