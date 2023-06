De Lijn modifie ses horaires de bus et son réseau à Mouscron

Combiner le vélo, le bus, le train ou le tram d’une manière encore plus intelligente ? Pour De Lijn, la solution sera possible à partir du 1er juillet 2023 à Mouscron. " Conjointement avec le Gouvernement flamand et les autorités communales nous nous efforçons de déployer des transports en commun efficaces, durables et flexible s", explique l’opérateur de transport en Flandre.