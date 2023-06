Coup de chaleur sur la Journée agricole à Saint-Léger

C'est en 2015, suite à l'interdiction de l'organiser sur la Place Verte à Tournai, que les Éleveurs et la Fédération des Jeunes Agriculteurs du Tournaisis ont pris le pari de décentraliser leur concours bovin vers la limite occidentale du territoire.

Les plus beaux bovins à la fête

Accueillis à bras ouverts par l'Administration communale d'Estaimpuis et les exploitants de la ferme des Templiers, l'événement s'est, depuis, pérennisé. Il s'agissait en effet ici de la 7e édition du concours bovin blanc bleu belge, qui réunissait les plus beaux spécimens de la région.

Une soixantaine d'animaux, appartenant à 12 éleveurs venus du Tournaisis mais aussi de Renaix ou Ploegsteert, ont été soumis à la sagacité de trois juges extérieurs. Ils ont eu la lourde charge de les départager, parfois sur d'infimes détails, mais qu'ils ont justifiés de manière pertinente.

Après avoir passé en revue une dizaine de catégories, c'est "Faluche" qui a été désignée superchampionne.

Il s'agit d'une génisse d'un an, propriété de Laurent Decock de Quartes et dont Arthur, le fiston de 10 ans, n'était pas peu fier.

Outre le concours, la diversité du programme était de nature à attirer un large public. Quelque 150 personnes ont ainsi pris le départ de la marche matinale, tandis que 300 convives se sont pressés autour du barbecue, véritable vitrine du savoir-faire de nos éleveurs.

Pour les spécialistes et les curieux

Une impressionnante exposition de camions, tracteurs et autres matériels agricoles a aussi attiré la foule de spécialistes mais aussi de curieux. Inutile de préciser que, par ce temps caniculaire, ce sont les buvettes qui ont obtenu la palme, et la douche vespérale n'a en rien entravé la fête puisque tonnelles et chapiteaux ont offert un abri.